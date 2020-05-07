Исследователь о происхождении коронавируса: "Часть пазла отсутствует"

"(...) Как новый коронавирус появился, а затем перешел от летучей мыши к человеку? "Часть пазла отсутствует", - считает исследователь Мериадег Ле Гуиль, который координирует исследовательский проект по происхождению пандемии. "Никто не может сказать, что он понял, откуда возник этот вирус", - подчеркивает вирусолог и эколог из Университета Кана, член исследовательской группы по микробной адаптации (Gram) в беседе с агентством AFP, - пишет Le Figaro.

"В этом коронавирусе мы находим следы нескольких вирусов, которые мы знаем в природной среде обитания. За исключением того, что мы не знаем его недавних родителей, а знаем только двоюродных братьев", - объясняет 39-летний исследователь, который исключает "синтетическое происхождение" вируса (например, в китайской лаборатории). С помощью генетического анализа ученые смогли сравнить SARS-CoV-2 с вирусом, собранным в 2013 году у летучей мыши в китайской провинции Юньнань, который в среднем сходен с ним на 96%", - говорится в статье.

"Если прямая передача от летучей мыши к человеку и "возможна", то, по мнению этого специалиста по коронавирусам, такая гипотеза маловероятна, потому что для того, чтобы вирус сделал видовой скачок, необходимы тесные, многочисленные и частые контакты. "Разве что обнаружится абсолютно гигантский трафик летучих мышей за последние три года", - подчеркивает он. "Вторым вариантом может стать разведение другого дикого животного", которое послужило бы промежуточным хозяином между летучей мышью и людьми, объясняет исследователь. "Есть недостающая часть пазла", которой возможно является не часто упоминаемый панголин, а циветта", - продолжает он.

"(...) Мясо циветты немного похоже на наше мясо косули, такое блюдо едят в особых случаях", - описывает он. "Это плотоядное млекопитающее, похожее на собаку и кошку (...), которое часто посещает пещеры и время от времени пожирает летучих мышей". "За последние пять лет до появления атипичной пневмонии разведение циветты увеличилось в 50 раз. Циветта, пойманная в дикой природе, была возвращена на фермы циветт, что способствовало появлению варианта коронавируса, присутствующего только у циветты, выращенной людьми", добавляет исследователь.

"(...) Согласно прайс-листу, распространенному в интернете в Китае, циветты фигурировали среди десятков видов животных, предлагаемых к продаже одним из торговцев в Ухане, городе, где впервые появилась эпидемия. Сегодня китайские ученые "публикуют по 10 статей в день и ничего не пишут о разведении животных в регионе. Это очень удивительно для тех, кто живо интересуется проблемой появлении коронавирусов", - полагает МериадегЛеГуиль.

"(...) Речь идет о "нацеливания на рискованные практики" в плане появления вирусов, такие как разведение циветт. "Очевидно, что существует связь между вторжением человека в дикую природу, тем, как мы взаимодействуем с природой, и появлением патогенов, - говорит исследователь. - Четко видны связи между состоянием экосистем и здоровьем человека".