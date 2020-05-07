Операторы секса по телефону выслушивают сидящих на карантине

"Операторы эротических линий, которые собирают фантазии и тревоги на фоне пандемии, отстаивают свое право на социальную пользу", - пишет Slate.fr.

"Служба секса по телефону хорошо приспособилась к карантину. Большинство ее операторов и операторш работают в удаленном доступе и по выделенной линии из своего дома принимают звонки от мужчин (и некоторых женщин), находящихся в поиске эротических бесед", -говорится в статье.

"(...) Хотя некоторые завсегдатаи, живущие в паре, дезертировали с поля боя, в телефонных разговорах появляются новые заинтересованные лица", - отмечает издание.

Так, оператор службы секса по телефону Леа продолжает получать звонки от женатых мужчин, которые изолируются в своем гараже, чтобы заслушать свой излюбленный сексуальный сценарий. "Для них это кратковременный развлекательный диалог, позволяющий им снять напряжение, которое они испытывают во время необычного и пугающего карантина", - объясняет она.

"Но в основном хозяйка "розового телефона" разговаривает со многими одинокими мужчинами и больше, чем обычно, ощущает себя доверенным лицом. "Я чувствую, что являюсь для них воплощением той социальной связи, которой они лишились. Им необходимо с кем-то поделиться. Большая часть их беспокойства выплескивается на меня. Некоторые из них откровенно говорят о том, что они больше не видятся с доктором или терапевтом, потому что боятся консультироваться, или даже о своем медикаментозном лечении. Обычно со мной вообще не говорят на такие темы", - утверждает она.

"(...) В настоящее время работница службы секса по телефону работает больше часов, чем обычно, отмечая, что карантин подпитывает определенные фантазии: "В выслушиваемых мною излияниях вошла в моду фантазия об одинокой соседке, которая стучится в дверь, потому что она безумно хочет секса". Некоторые женщины тоже звонят, чтобы обмануть одиночество или удовлетворить свои сексуальные фантазии", - пишет Slate.fr.

"(...) В течение первых двух недель карантина разговоров о сексе было очень мало. Мы служили психоаналитиками. Мы находились на конце провода, чтобы их успокаивать", - рассказывает Софи, менеджер платформы Sexotel.

"(...) Одна из операторш сайта, Бабет, которая работает в службе секса по телефону с 2006 года, подтверждает: "В прошлое воскресенье я 20 минут разговаривала с человеком, который подхватил вирус. В данный момент мы сначала говорим о Covid, о карантине, а потом уже о сексе. Все задаются вопросом, что с ними будет".

"(...) Бабет утверждает, что такой поиск смеси "человеческого тепла" и эмпатии существовал и до карантина. "Возникающий порой сигнал "SOS Дружба" не изменился", - признается она.

"Сама она всегда чувствовала себя полезной, и ей нравится, что ее профессия возвращает улыбку людям, с которым она разговаривает по телефону. "Мы обладаем умением слушать, которого лишены многие люди. Я исхожу из принципа, что я помогаю людям и нахожу прекрасным то, что мы делаем. У меня даже слезы появились на глазах", - признается она своим обволакивающим голосом.

"(...) Рафаэль, менеджер кабинета Aux coquineries de Lison, указывает, что в апреле его объем звонков увеличился по сравнению с прошлым годом. Его компания объединяет несколько телефонных линий, управляемых хозяйками, а сам он на специальном номере занимается гей-анимацией", - говорится в статье.

"Для тех, кто привык много встречаться, тяжело переживается отсутствие контакта", - утверждает он. По его наблюдениям, одинокие клиенты любой сексуальной ориентации беспокоятся о будущих знакомствах после карантина: "Они задумываются о том, что будет сложно встретить кого-то в таком контексте".

"(...) По мнению Коралин Делебар, психолога и сексолога в Париже и в больнице Андре-Грегуар в Монтре, особенность карантина заключается в том, что он возрождает определенные трудности существования, связанные с местом, где человек живет, с изоляцией, с неравенством и социальной уязвимостью - совокупность этих факторов влияет на наше психическое здоровье".

"(...) У телефона есть особая функция, связанная с анонимностью и расстоянием, которая предоставляет простор для воображения и фантазии, но которая также может придать уверенность там, где у нас могут возникнуть трудности с формулировками при общении лицом к лицу, - продолжает специалист. - Психологи являются профессионалами по выслушиванию, но человек может ощущать себя услышанными и в других местах. Это может послужить инструментом".

"Сексолог также отмечает, что психологический аспект слушания и поддержки уже давно является частью опыта многих секс-работников и секс-работниц", - передает автор статьи.

"(...) Верона, хозяйка службы секса по телефону и менеджер Cabinet de Vérone, все же привносит нюанс. По ее опыту, сабмиссивы, которые составляют основную часть ее подопечных, сразу после приветствия просят начать сессию доминирования", - указывает издание.

"Клиенты звонят нам не для того, чтобы полюбезничать! - заявляет она. - Некоторые говорят мне, что им скучно, но, конечно, первая просьба - это секс. Они сразу переходят к главному. С другой стороны, я отмечаю, что они звонят чаще и что после нескольких спокойных месяцев моя деятельность активизируется".

"Мужчины иногда упоминают о карантине и о своем нетерпении пуститься в новые сексуальные приключения. Верону это забавляет: "Послушать их, так 11 мая начнется нечто вроде всеобщей оргии".