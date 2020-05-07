Коронавирус, вероятно, распространился по миру уже в конце 2019 года

"Многие страны сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в начале года. Однако новые анализы свидетельствуют о том, что вирус распространился по миру уже раньше", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Для своего исследования ученые из Лондонского университета изучили генетический материал более 7,6 тыс. вирусов Sars-CoV-2. "Образцы были взяты у людей, заболевших Covid-19, сообщает международная команда ученых в научном журнале Infection, Genetics and Evolution. Небольшие изменения в генетическом материале вирусов позволяют узнать, как возбудитель распространялся по миру".

"Ученые обнаружили почти 200 таких мутаций. (...) В странах, особенно пострадавших от коронавируса, были обнаружены почти все встречающиеся в мире мутации, из чего исследователи сделали вывод, что вирус стремительно распространялся по миру уже в начале эпидемии", - передает издание.

"На вопрос о том, становится ли вирус более опасным в результате небольших изменений в генетическом материале, исследователи пока ответить не могут. После первых исследований китайских ученых появились домыслы о том, что существует уже два подтипа коронавируса, один из которых может быть более агрессивным. Однако дальнейшие исследования говорят против этого утверждения. Согласно им, в мире распространяется только один тип нового коронавируса", - говорится в статье.

Общий предшественник всех изученных вирусов Sars-CoV-2 распространился в конце прошлого года. Весьма вероятно, что он распространился еще до того, как стало известно о первых случаях Covid-19. Но где именно взяла свое начало пандемия, узнать на основе генетического материала невозможно.

"Первые случаи заражения в Европе были зафиксированы в январе. Но, очевидно, во Франции случаи заражения появились уже за месяц до этого. Анализ одного пациента, проходившего лечение в декабре, при повторном исследовании оказался положительным. Где мог заразиться мужчина, неясно. Заболели также его дети. ВОЗ считает возможным, что есть и другие ранние случаи заражения, которые остались не обнаруженными", - передает Der Spiegel.