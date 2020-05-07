От взлета до хаоса - три сценария для Трампа

"Во время коронакризиса президент США борется за свое политическое будущее. Количество умерших может стать решающим фактором на выборах. Сможет ли Трамп победить?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

Сценарий первый: триумф Трампа

"В настоящий момент в США зарегистрировано более 1,2 млн подтвержденных заражений коронавирусом, около 74 тыс. человек скончались. Зигзагообразный курс Трампа во время коронакризиса и его странные брифинги усиливают впечатление, что в глазах общественности президент катится по наклонной плоскости, - отмечает журналист Роланд Неллес. - После непродолжительно высокого рейтинга в начале кризиса опросы последних недель показывают, что все больше американцев недовольны Трампом".

"Впрочем, один опрос выбивается из общего ряда. Согласно опросу, проведенному недавно авторитетным Институтом Гэллапа, Трамп снова на подъеме. Президентом довольны 49% опрошенных, недовольны - 47%", - говорится в статье.

"Таким образом, триумф Трампа на выборах все еще вполне возможен. (...) Хотя общее число заражений и смертей высоко, шанс для него состоит в том, что в ближайшие месяцы количество новых заражений и новых смертей в день может начать постепенно снижаться, так как меры по сдерживанию пандемии возымеют действие".

"Если кривые заболеваемости продолжительное время будут идти вниз, Трамп, несомненно, будет выдавать это за свою заслугу, независимо от того, насколько он в этом действительно участвовал", - полагает автор статьи.

"Похожая динамика может помочь Трампу и в экономическом развитии. Если к ноябрю запланированные меры по ослаблению ограничений в некоторых штатах приведут к легкому улучшению ситуации на рынке труда, Трамп сможет претендовать на то, что это он обеспечил положительные изменения. Тогда его главным аргументом для переизбрания станет то, что только под его руководством возможно дальнейшее восстановление экономики".

Сценарий второй: полный хаос

"Хотя число зараженных уменьшается в эпицентрах эпидемии, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси, в США в ближайшие месяцы будут появляться новые локальные вспышки коронавируса. (...) При таком сценарии не стоит ждать и значительного восстановления экономики. Следствием этого станет рост разочарования и злости, усугубление политической поляризации. Трамп будет применять весь свой популистский талант, чтобы отвлечь внимание от проблем и атаковать других. В кризисе будут виноваты все, Китай, иммигранты, губернаторы, но не он".

"Джо Байден и демократы могли бы в свою очередь заклеймить Трампа как главного виновника кризиса. (...) Это станет испытанием на прочность для американской демократии: обе стороны могут пустить в ход фальсификацию выборов или манипуляцию ими. Не исключены будут и отдельные ожесточенные протесты. Как и на выборах между Альбертом Гором и Джорджем Бушем в 2000 году, в итоге победитель может быть определен путем пересчета голосов и/или решением Верховного Суда. Страна тогда окажется более раздробленной, чем когда-либо", - указывает издание.

Сценарий третий: крах Трампа

"Байден пользуется авторитетом прежде всего среди избирателей старшего поколения, желание окончания президентства Трампа велико у многих. Коронакризис обнажает слабые стороны Трампа, ему не удается объединить страну. Многие избиратели считают его антикризисное управление хаотичным и незрелым", - пишет Der Spiegel.

"Избрание Байдена является для многих избирателей единственным шансом избавиться от Трампа. Даже если в ближайшие месяцы коронакризис смягчится, во время предвыборной кампании Байден сможет упрекать Трампа в серьезных ошибках во время борьбы с кризисом. Вероятно, демократы более или менее напрямую обвинят Трампа в большом числе умерших, которое, согласно прогнозам, летом превысит 100 тыс. человек. (...) Они то и дело обращают внимание на то, что от коронавируса умерло уже больше американцев, чем на Вьетнамской войне".

"К тому же проблему для Трампа представляет и то, что из-за кризиса он, вероятно, еще несколько месяцев не сможет проводить свои любимые митинги. Обычно он использует их в преддверии выборов, чтобы раскачать своих сторонников. Это хорошо для Байдена: если часть базового электората Трампа будет не мотивирована и останется дома, это дополнительно повысит шансы на его победу. Если 3 ноября Байдену удастся одержать явную победу в значительном большинстве штатов, Трампу не помогут ни причитания, ни жалобы. Ему придется признать себя побежденным", - заключает Der Spiegel.