"Никто не выйдет сухим из воды"

Российский историк Алексей Миллер считает, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны в Европе разгорается "война памяти" против России. В интервью немецкому изданию Die Welt он призывает страны к уважительному диалогу.

"В Европе нет общей позиции по Второй мировой войне, - отметил историк. - Например, в Литве, Латвии или Эстонии национальными героями считаются люди, участвовавшие в Холокосте. В Польше и Чехии демонтируют памятники советским солдатам. Я сомневаюсь, что Германия была бы готова снести советский мемориал в Трептов-парке. На самом деле в Европе наблюдается несколько конфликтов в отношении памяти и много различных линий фронта. Существует старое понятие об общей европейской памяти, которое концентрируется на Холокосте как ключевом событии. В центре позиции, которую продвигают Польша и балтийские страны, стоит собственная роль жертвы, и союз двух тоталитаризмов. Коммунисты при этом выступают как олицетворение зла. Если же поговорить с греками или сербами, даже со многими немцами, можно обнаружить совсем другие истории".

"С точки зрения европейцев, которые продвигают позицию Польши и Прибалтики, Россия виновата во всем, в том числе в Холокосте. При этом Россия в 1990-е годы и в начале 2000-х неоднократно демонстрировала свою готовность к диалогу по вопросам памяти. В 2009 году Владимир Путин сказал на Вестерплатте (полуостров у Гданьска - Прим. Die Welt), что России стыдно за пакт Молотова-Риббентропа. Он подчеркнул: пакт был частью целого ряда попыток умиротворить агрессора. Европейцы ничего не захотели об этом слышать. Вместо этого Путин получил Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов. То есть мне предлагают в один и тот же день вспоминать моих еврейских предков, которые были убиты латышами в городе Слоним в 1941 году, и их убийц, которые погибли в героической борьбе против советской власти. Я думаю, это не нормально. Очевидным актом этой войны памяти является резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года. В ней высказывается недовольство по поводу исторической политики различных стран, но прямо называется только Россия. В этом причина реакций Путина в последние месяцы", - указал Миллер.

"В 1989 году Россия признала оккупацию балтийских стран. В результате люди, которые осели там в это время, были объявлены наследниками оккупации. В Эстонии и Латвии их лишили гражданства и гражданских прав. То есть такие вопросы - это проблема практической политики. К тому же советская оккупация приравнивается к нацистской. С точки зрения еврея, которому в Риге или Вильнюсе чудом удалось выжить до прихода Красной Армии, различие между ними есть. Несомненно, дискурс о Второй мировой войне, который был создан в ходе Нюрнбергского процесса, однобокий. В нем не ставится вопрос о том, нужно ли было бомбить Дрезден или сбрасывать атомную бомбу на Хиросиму. Не упоминается, что думают в Индии о Уинстоне Черчилле. Во время голода в Бенгалии в 1943 году погибло не меньше людей, чем на Украине в 1930-1933 годах. Все эти вопросы, в том числе темные стороны советской политики, можно было бы обсудить. Но для этого необходимо взаимное доверие и готовность видеть эти вещи в контексте", - отметил историк.

"Путин вовсе не обвинял Польшу в развязывании Второй мировой войны. На своих "уроках истории" он лишь показал, насколько антисемитским был авторитарный режим в Польше в межвоенный период. Насколько велика была ее готовность участвовать, например, в разделении Чехословакии. Разве не несет Польша ответственность за это? (...) Но в нарративе резолюции Европарламента виноваты лишь Гитлер и Сталин. А поляки своей истеричной реакцией на провокацию Путина показали, что им не стоит вести разговор по историческим вопросам от имени Европы. Ведь своей речью в Иерусалиме Путин показал, что он готов к диалогу. Но скорее с членами Совета Безопасности ООН и, может быть, с Германией. Что касается остальных: на войне как на войне. Кремль, очевидно, хочет обнародовать ранее не подлежавшие разглашению документы, которые показывают, что балтийские государства не смогут уклониться от своей ответственности в отношении Холокоста. Никто не выйдет сухим из воды", - подчеркнул собеседник издания.

Говоря о том, правильно ли действует Владимир Путин в исторической политике, Миллер отметил: "К сожалению, Путин переформулировал свою позицию относительно пакта Молотова-Риббентропа. Это ошибка. Пакт без лишних слов подлежит осуждению. Возможно, Путин совершил ошибку, вообще вступив в эту войну памяти. Но он может выиграть - если ему удастся убедить кого-нибудь на Западе, что европейский исторический нарратив не следует доверять Польше и балтийским государствам".

"В настоящий момент мы имеем ситуацию, при которой в европейской прессе произошла русификация преступления и национализация жертвы. Если происходит что-то плохое, то это сделала Красная Армия - коммунисты и русские. Например, на странице журнала Der Spiegel в соцсетях утверждалось, что американцы освободили Освенцим. Когда речь идет об изнасилованиях немецких женщин, то это абсолютно точно делали русские. При этом украинцы составляли 20% Красной Армии на момент ее вступления в Германию. Польские представители власти, например, президент Анджей Дуда, говорят: украинцы освободили Освенцим, потому что это был Украинский фронт - хотя всем известно, что названия фронтов обозначали направление, с которых велось наступление, а не место, где они формировались. Другие ведущие европейские политики молчат на этот счет. Необязательно иметь целью совместную оценку. Для начала было бы достаточно постараться вести уважительный диалог по этим вопросам, не основывая его на том, что только Россия несет за все ответственность", - считает Миллер.