Снимут ли патентную защиту с вакцин?

"Теперь и Америка выступает за снятие патентной защиты с вакцин. Однако сомнительно, что это действительно поможет развивающимся странам и странам с переходной экономикой. К тому же такой шаг может повлечь за собой последствия для финансирования исследований в будущем", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В число сторонников отмены патентов входят более ста развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Таким образом они надеются получить более быстрый доступ к вакцинам. Однако многие крупные промышленно развитые страны до сих пор не поддерживали смягчение патентной защиты. Теперь же фронт рушится. После американского правительства готовность к переговорам продемонстрировали Еврокомиссия и Франция. Впрочем, пока неясно, удастся ли 164 членам ВТО действительно достичь единства. В настоящее время окончания переговоров не предвидится", - говорится в статье.

"Тем не менее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и неправительственных организаций приветствовали это событие. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об "историческом решении" американцев. Так, по его словам, можно решить проблему неравенства в распределении вакцин. Однако фармацевтическая промышленность настроена критически. Эксперты в области торговли и права сомневаются, что именно патентная защита тормозит производство вакцин в бедных странах".

"Габриэль Фельбермайр, президент Кильского института мировой экономики (IfW), не удивлен новым курсом Джо Байдена. "У американцев достаточно вакцины для собственного населения. Поэтому теперь на первый план выходят геополитические аргументы", - сказал эксперт по торговле в интервью FAZ. По его мнению, в смягчении патентной защиты правительство в Вашингтоне видит шанс противопоставить что-то вакцинной дипломатии России и Китая. Обе страны используют распределение собственных вакцин от Covid-19 для усиления своего влияния в развивающихся странах и странах с переходной экономикой", - передает издание.

"Вопреки тому, что сулит сейчас обвал котировок на фондовом рынке, фармацевтическая промышленность не обязательно понесет большой ущерб от этого маневра, считает Фельбермайр. Ведь Pfizer и другие компании уже получили высокую прибыль на первом этапе продаж. Сейчас, когда все больше поставщиков выходят на рынок с вакцинами, маржа все равно оказывается под давлением, говорит эксперт".

"Думаю, смена политики США не так бескорыстна. Крупные производители, вероятно, сохранят хорошие доходы и без патентов", - отмечает он. Но в целом Фельбермайр видит в ослаблении патентной защиты опасность: фармацевтические компании могут сократить свои многомиллиардные расходы на исследования, если не будет гарантии, что новые препараты будут защищены".

"Со стороны специалистов по патентному праву эта инициатива вызывает протест. Они указывают на большой риск и затраты на исследования. Более того, во многих странах уже существует возможность выдачи принудительных лицензий для увеличения производства. Однако пока они еще не использовались, поскольку не сулили никаких дополнительных преимуществ во время коронакризиса. Вольфганг Вайсс, патентный поверенный из мюнхенской юридической фирмы Weickmann & Weickmann, считает дебаты исключительно символическими, они, по его мнению, не принесут ни большого вреда, ни пользы делу".

"В целом нет никакой проблемы в том, чтобы снять патентную защиту так, чтобы выгоду от этого получили только развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, считает Вайсс. В качестве примера он приводит лекарства от СПИДа, которые в Африке продаются в качестве дженериков по гораздо более низким ценам, чем в США. Однако это не позволит взять коронакризис под контроль, предупреждает эксперт".

"С одной стороны, многие патенты еще не выданы; это произойдет только через несколько лет. С другой стороны, конкуренция с уже существующими и анонсированными вакцинами настолько велика, что патенты не оказывают никакого влияния на цены. Гораздо сложнее получить сырье для производства, указывает эксперт. "ВТО не должна концентрироваться на патентах, а должна начать технологическое наступление", - говорит Вайс. Так более бедные страны могли бы нарастить собственное производство".

"В разгар смертоносной пандемии администрация Байдена подрывает глобальные усилия и безопасность лекарств, указал американский фармацевтический лоббист Стивен Убл. Это решение, по его мнению, сеет путаницу, ослабляет глобальные производственные цепочки и способствует распространению поддельных вакцин. Америка меняет хорошо зарекомендовавшую себя политику и при этом не спасет жизни людей", - передает издание.

"Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что отмена патентов бессмысленна и неправильна, потому что она не увеличит производство вакцин. Pfizer уже более года неуклонно наращивает свои производственные мощности, сказал он. Если правительство заставит биотехнологические компании отказаться от патентов, они потеряют стимул к разработке лекарств на случай следующей пандемии. Компания BioNTech отметила, что для производства вакцин на основе мРНК требуется большой опыт и отлаженные процессы. Если одно из многочисленных специфических требований не будет соблюдено, это может поставить под угрозу здоровье вакцинируемых".

"В целом мы понимаем и поддерживаем цель обеспечения доступа к вакцинам в глобальном масштабе и для развивающихся стран. Однако отказ от патентов - не подходящий для этого рычаг", - сказала представительница Curevac в ответ на запрос FAZ".

"При этом американский производитель Moderna, получивший финансовую поддержку американского правительства в разработке вакцины, уже в октябре прошлого года сообщил, что (...) для того, чтобы преодолеть "предполагаемые барьеры" в отношении интеллектуальной собственности для разработки вакцин, "мы готовы по запросу выдавать другим лицензии на нашу интеллектуальную собственность на вакцины от COVID-19 даже после пандемии", - пишет Frankfurter Allgemeine.