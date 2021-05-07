В Порту ЕС сталкивается со сложной социальной проблемой

"Усиление неравенства и нестабильности из-за пандемии придает особую важность европейскому неформальному саммиту, начинающемуся в эту пятницу в Португалии", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"(...) В пятницу в Порту главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС будут обсуждать то, что гарантированно внесет между ними раздор: утвеждение единой минимальной заработной платы для Евросоюза", - отмечает автор статьи.

"Этот проект является результатом предложения о директиве, опубликованной Европейской комиссией 28 октября 2020 года, об "адекватной минимальной заработной плате в ЕС". "Кризис Covid-19 особенно сильно затронул сектора с высокой долей низкооплачиваемых работников, такие как розничная торговля и туризм, и оказал большое влияние на социально незащищенные слои населения", - говорится в предложении, которое разобщает государства-члены и европейских работодателей", - указывает журналист.

"Чтобы поддержать устойчивое и всеобъемлющее восстановление экономики, необходимо обеспечить то, чтобы работники Евросоюза имели доступ к возможностям трудоустройства и могли требовать адекватную минимальную заработную плату, установленную коллективными соглашениями (как это делается в 6 государствах-членах) или установленную законом (как в случае 21 государства-члена)". Текст Еврокомиссии, что важно, не предлагает устанавливать минимальную заработную плату, потому что это несовместимо с европейскими договорами. Он нацелен на сближение национальных уровней оплаты труда для повышения покупательной способности на едином рынке, а также для предотвращения "социального демпинга" между государствами-членами, символом которого являются злоупотребления при использовании статуса "прикомандированных работников", - комментирует Верли.

"(...) Франция взяла на себя инициативу в этом вопросе и намерена снова включить его в повестку дня своего шестимесячного председательства в ЕС с 1 января по 31 июля 2022 года. "27 стран ЕС еще не готовы согласовать минимальную зарплату, - подтверждает один дипломат из Брюсселя, - но европейские работодатели пришли в движение". Конфедерация европейского бизн6еса Business Europe изначально осудила текст Еврокомиссии, опасаясь "законодательного монстра" и полагая, что подобная мера "не должна быть обязательной для исполнения", - пишет Le Temps.

"(...) Другой социальный ускоритель для Евросоюза - это... американский пример. С тех пор, как Конгресс США принял представленный администрацией Байдена пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов, возник вопрос о будущей эффективности европейского плана, поскольку США значительно отстают от ЕС в плане социальной защиты. "Скорее можно было бы ожидать увидеть Джо Байдена в Порту, а не на июньском саммите НАТО в Брюсселе. Все перевернуто с ног на голову", - иронизирует наш европейский дипломат. Отсюда предположения по поводу обсуждения в Порту возможного "европейского чека", который получит каждая семья для выхода из кризиса. Италия Марио Драги, бывшего главы Европейского центрального банка, высказалась в пользу такого решения, которое похоже на зачаток универсального дохода", - говорится в статье.

"Другой вариант, который во Франции отстаивают экономисты Жан Пизани-Ферри и Оливье Бланшар: экстренная адресная помощь в размере около 5 млрд евро наименее обеспеченным французам, которые будут получать около 350 евро на семью. Два эксперта также предлагают отказ от налоговых и социальных задолженностей и возможные "временные субсидии на зарплату" для секторов, наиболее пострадавших от кризиса. И все это происходит на фоне общего обострения государственного дефицита и резкого роста расходов на здравоохранение из-за санитарного кризиса", - резюмирует Ришар Верли.