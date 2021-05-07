Бабушка всея Руси

"(...) "Бабушка" означает не просто родственную связь, но, прежде всего, архетип старой русской дамы с морщинистым, как печеное яблоко, лицом, с головой, обычно покрытой цветастым платком, которая на протяжении многих лет с трудом передвигается с согнутой спиной. У этого персонажа есть два аспекта: бабушка с пирогами для своих внуков, и несговорчивая старая карга для остальных. Но не сердитесь на нее, у бабушки зачастую была нелегкая жизнь. Она прошла через десятилетия советского дефицита, возможно, даже будучи ребенком во время Второй мировой войны; она пережила распад СССР, а затем хаос 1990-х украл у нее пенсию и счастливую старость, на которую она могла надеяться", - пишет журналист Liberation Эрик Ландаль.

"(...) Даже Вячеслав Володин пережил горький опыт общения с бабушкой. На прошлой неделе во время визита в Саратов, большой город на юге страны, спикер российского парламента перед телекамерами подошел к бабушке с грудью, увешанной советскими медалями, стоявшей в окружении нескольких молодых людей. Может, ему показалось, что он учуял возможность хорошего пиар-хода? - задается вопросом автор статьи. "Вы молодежь воспитываете?" - спросил он ее. Это была большая ошибка! "Да! Сейчас только лекцию читаю. Ругаю нынешнюю власть!" - воскликнула старая дама. Затем, схватив его за рукав, чтобы не дать ему уйти, она приступила к десятиминутной обличительной речи, в которой обвинила его, спикера Госдумы, правительство и весь российский политический класс в целом. Галопирующая инфляция, слишком низкие пенсии, исчезновение деревень с карт, коррупция... "Инфляция 5,8%, а вот у меня гробовые лежат, там 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы вот таким методом обдирать людей!? Как может быть инфляция выше вот этого процента? Объясни бабушке". Не сумевший вставить ни одного слова Володин пробормотал: "Я вас услышал... да...", как мальчишка, пойманный с поличным".

"Размещенное 30 апреля видео с тех пор доставляет удовольствие российским пользователям интернета. Строгое внушение, сделанное третьей фигуре государства, стало отдушиной: несговорчивая бабушка бросила в лицо Володину все то, что годами перебирали в уме его сограждане, и стала олицетворением растущего недовольства в стране. Того самого гнева, причины которого не столько политические, сколько экономические, и который либеральная оппозиция, воспринимаемая как слишком молодая, слишком московская, слишком западная, не сумела воплотить. Для этого понадобилась бабушка из Саратова", - резюмирует Libération.