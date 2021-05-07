Скандал с Россией затмевает начало предвыборной кампании в Чехии

"То, что в середине апреля началось как дипломатический конфликт между Прагой и Москвой, все больше становится вопросом внутренней политики Чехии, - пишет австрийское издание Der Standard. - Почти три недели назад премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек сообщили на совместной пресс-конференции о взрывоопасных данных разведслужб".

"Они связали российских агентов с двумя взрывами на складе боеприпасов в южноморавском городе Врбетице, в результате которых в 2014 году погибли два человека. Москва отрицает эти обвинения, обе стороны взаимно выслали сотрудников посольств", - напоминает журналист Геральд Шуберт.

"Но скандал еще далек от завершения - хотя бы потому, что он продолжает волновать Прагу, - отмечает издание. - Недавно под давлением оказался министр внутренних дел Гамачек, который временно исполнял обязанности главы министерства иностранных дел в апреле, когда были обнародованы разведданные. Непосредственно до этого ходили слухи о запланированной поездке Гамачека в Москву, которую затем отменили в последний момент. Объяснение премьер-министра Бабиша, что без Гамачека было невозможно провести обычное заседание кабинета министров, не убедило в стране почти никого".

"Когда спустя несколько часов в адрес России прозвучали обвинения в саботаже, контекст с отмененным визитом, на котором речь также должна была идти о возможной покупке российской вакцины "Спутник- V", естественно, всплыл на поверхность. (...) Соответственно, большое волнение возникло и после того, как в начале недели новые обвинения опубликовал новостной интернет-журнал Seznam Zprávy. В публикации говорится, что на встрече с высокопоставленными представителями спецслужб, полиции и прокуратуры Гамачек рассматривал возможность сокрытия дела в обмен на ответную услугу со стороны России. Упомянута была поставка одного миллиона доз "Спутника", - говорится в статье.

"Гамачек, однако, решительно отвергает это обвинение. По словам социал-демократа, статья "шокировала" его и была "полна лжи и спекуляций".

"Многие также раскритиковали Земана, который считается пророссийски настроенным, за то, что изначально он вообще не комментировал обвинения в адрес Москвы, а затем преуменьшал их значимость в пользу Кремля. В связи с этим в конце апреля тысячи людей вышли на улицы Праги".

"Чешские обвинения в саботаже в адрес России также стали темой для обсуждения во время визита министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга в Прагу в четверг. После взаимной высылки российских и чешских дипломатов Шалленберг предложил своему коллеге Якубу Кулганеку поддержку со стороны австрийского посольства в Москве. Шалленберг, однако, осторожно высказался о возможной высылке российских дипломатов из Австрии и выступил за единый подход ЕС. Ранее в знак солидарности с Прагой российских дипломатов выслали Словакия и ряд других государств", - напоминает издание.

"Волнение по поводу этого скандала также наблюдается в Чехии в контексте парламентских выборов, которые должны состояться в начале октября: Гамачек рассматривает последние обвинения как попытку нанести ущерб его социал-демократам (ČSSD). Чешская социал-демократическая партия является младшим коалиционным партнером либерально-популистской партии Ano премьер-министра Андрея Бабиша и, согласно опросам, ей приходится опасаться за повторное прохождение в парламент. Либерально-консервативная оппозиция в целом призывает к жесткой позиции в отношении Москвы и резко критикует президента Земана - в отличие от коммунистов и ультраправых, которые традиционно относятся к Земану более дружелюбно".

"Таким образом, первой большой темой предвыборной кампании стал далеко не коронавирус, - указывает издание. - Тот факт, что речь идет об эмоционально заряженных отношениях с Россией, позволяет ожидать ожесточенных и затяжных дебатов".

"Для всех тех, кто предпочел бы поставить на повестку дня социальную политику или экономику, пораженную пандемией, это не очень хорошая новость", - констатирует Der Standard.