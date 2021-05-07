Журналист, бежавший от Путина в Швейцарию

"Дмитрий Скоробутов в деталях раскрыл то, как российское государство подвергает цензуре СМИ. Месть Кремля была настолько сильной, что Швейцария предоставила ему убежище", - пишет швейцарское изданиеTages-Anzeiger.

"Нет, говорит Дмитрий Скоробутов, дела у него идут совсем не хорошо. 43-летний россиянин не знает, сколько еще он сможет оставаться в своей комнате в гостевом доме в центре Лозанны. Иногда в конце месяца у него нет денег даже на билет в общественном транспорте. Поиски друзей в Швейцарии пока были напрасными", - повествует журналист Бернхард Оденаль.

"Скоробутов - политический беженец. Он воспротивился кремлевской цензуре и был вынужден бежать из России. Тот факт, что в путинском государстве жизнь журналиста находится под угрозой, признает и Федеральное ведомство по вопросам миграции: в январе 2020 года Скоробутов стал одним из немногих россиян, получивших убежище в Швейцарии".

"Скоробутов был шеф-редактором одной из важнейших информационных программ в стране - передачи "Вести" на государственном телеканале "Россия-1". (...)75% из 144 миллионов россиян смотрят этот канал хотя бы раз в неделю. Каждый вечер часовой главный выпуск "Вестей" смотрят от 10 до 15 млн человек", - отмечает издание.

"Им представляют мир, который вращается вокруг президента. Практически каждая программа начинается с репортажа о Владимире Путине и тех благах, которые он несет стране. Зло таится в материалах "Вестей" только за пределами границ страны. На националистической Украине, на деградирующем Западе. Критики Путина являются там предметом насмешек".

"На протяжении многих лет Дмитрий Скоробутов участвовал в подобного рода освещении событий. Но первые сомнения у него появились уже в 2012 году, когда Владимир Путин в очередной раз избрался президентом. Десятки тысяч людей протестовали против предполагаемых фальсификаций на выборах. Так как во время протеста на них были белые ленточки, Путин на пресс-конференции сделал язвительное замечание о презервативах на одежде. Будучи ответственным редактором, Скоробутов не захотел передавать этот комментарий. На этом настоял его руководитель: "Дмитрий, ты с ума сошел? Конечно, мы должны это показать".

"Дважды Скоробутов пытался включить в программу материалы о Елене Скрынник. Министр сельского хозяйства подозревалась в присвоении миллионов и отмывании их через подставные компании. Счета в Швейцарии были заморожены, федеральная прокуратура вела расследование. Скоробутов считал, что об этом важно рассказать: "Бедность в стране катастрофическая, в сельской местности многие еле сводят концы с концами. А министр загребает деньги лопатой". Но на его предложениях всегда ставили отметку "НД" - аббревиатуру, означающую, что материал не будет выпущен".

"Не только государственный телеканал защищал Скрынник. Поскольку российская юстиция отказалась сотрудничать, федеральной прокуратуре в Берне в конце концов пришлось сдаться и разморозить миллионы политика", - пишет издание.

"По словам Скоробутова, критические сообщения о государственных учреждениях, негативная информация о выборах или сообщения о социальных волнениях в России были табу для главных новостей России. Для освещения актуальных событий также были дополнительные инструкции. Когда в 2014 году над Украиной разбился малазийский пассажирский самолет, "Вести" сообщили, что он был сбит украинской ракетой класса "земля-воздух". О том, что, по данным нидерландских следователей, а также расследовательской платформы "Bellingcat", снаряд был выпущен российским подразделением, зрители российских государственных новостей не узнали до сих пор".

"По важным темам решения о том, что можно, а что нельзя сообщать, принимаются непосредственно в Кремле, говорит Скоробутов. Основной курс задается на ежедневных пресс-конференциях правительства. Иногда инструкции поступали и напрямую из министерств, по телефону", - передает издание.

"Так, редактор Скоробутов получал от министерства обороны четкие указания о том, как освещать передвижение российских войск в Сирии и какие кадры ему разрешено использовать. На запрос Tages-Anzeiger о связи с Кремлем редакция "Вестей" не ответила. Скоробутов говорит, что искал другую работу, но не нашел. Поэтому продолжал работать в системе. (...)До августа 2016 года, когда в один из дней пьяный коллега повалил Скоробутова на пол и избил его так сильно, что журналисту пришлось лечиться в больнице. Избитый мужчина хотел сообщить о случившемся в полицию, но его руководитель предупредил: никакой шумихи, никаких негативных сообщений о канале!".

"Скоробутов все же сообщил о произошедшем и вскоре оказался лицом к лицу с государственной властью: полиция не провела даже мало-мальски серьезного расследования, суды отклонили его жалобы, а работодатель сначала подверг его давлению, а затем, осенью того же года, выставил на улицу. Сегодня Скоробутов считает, что тогдашнее избиение было, скорее всего, инсценировано: "Я слишком открыто говорил о своих сомнениях по поводу нашей работы".

"Даже после увольнения строптивый журналист по-прежнему подвергался преследованиям со стороны своего бывшего работодателя и полиции. Давление стало настолько сильным, что Скоробутов начал искать способ выйти на публику. (...) В ноябре 2017 года он отправился в Амстердам на журналистскую конференцию, где рассказал западным коллегам о цензуре в российских государственных СМИ. (...) После этого Скоробутов стал ощущать, что за ним следят, предположительно ФСБ. Он рассказывает об угрозах, поступавших по электронной почте и по телефону, в том числе в адрес его матери. И о совете друга с хорошими связями, рекомендовавшего ему уехать из страны".

В конце ноября 2019 года Скоробутов улетел в Женеву. "Однако, даже имея статус беженца, он не чувствует себя в полной безопасности в Лозанне. Скоробутов опасается, что Россия может оказать давление на Швейцарию", - пишет издание.

"Цензура в России становится все более жесткой, - рассуждает Скоробутов. Раньше он как журналист еще имел некоторую свободу действий. Например, он мог рассказать о надвигавшемся экологическом скандале в своем родном городе Красноярске. Сегодня это уже было бы невозможно. То, что большинство его коллег из тех времен все еще работают на канале, показывает для Скоробутова силу системы, которая работает с помощью массового запугивания людей и больших финансовых вознаграждений: "Все на канале прекрасно знают, что они делают. Тем не менее они абсолютно лояльны", - пишет Tages-Anzeiger.