7 мая 2021 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Волшебники Армагеддона могут вернуться "Ядерное оружие - это, вероятно, последнее, о чем в настоящий момент хочет беспокоиться администрация Байдена. Но, учитывая агрессивные усилия Китая и России по созданию новых систем и стареющие стратегические силы Америки, волшебники Армагеддона (отсылка к одноименному названию книги Фреда Каплана - Прим. ред.) могут вернуться", - пишет на страницах The Washington Posr обозреватель Дэвид Игнатиус. "Достижения Китая и России были отмечены в ежегодной "Оценке угроз" (Threat Assessment), опубликованной в прошлом месяце разведывательным сообществом США. В ней говорится, что Китай планирует удвоить свой арсенал ядерного оружия в течение следующего десятилетия, что будет "самым быстрым расширением ... в его истории". Также в оценке содержится предупреждение, что Россия остается ближайшим стратегическим соперником Америки на фоне того, как она "расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал", - сообщает автор, напоминая про развертывание Китаем мобильной межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41, базирующейся на грузовике, которая может поражать цели в США, а также про мобильную ракету средней дальности Dongfeng-26, в которой возможна "быстрая смена обычных и ядерных боеголовок" (...). "Для командования США это означает, что в условиях кризиса у Китая будут сотни труднообнаруживаемых грузовиков, перемещающихся по его шоссе, некоторые с ядерным оружием, а некоторые нет - а если ракеты будут запущены, Соединенные Штаты, вероятно, не будут знать, откуда и какие, - подчеркивает Игнатиус. - Это, как говаривали стратеги времен холодной войны, "дестабилизирует ". "Россия тоже модифицирует свои катастрофические сценарии", - отмечает он, ссылаясь на обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию 21 апреля, в котором он похвастался, что у России теперь есть новая гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард", гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" и ядерная торпеда "Посейдон", способная разрушать прибрежные города. "Все это оружие может достигать места назначения за очень короткие сроки и поражать противоракетную оборону США. Они тоже дестабилизируют баланс страха", - замечает автор. "Тем временем Пентагон размышляет, как заменить свою 50-летнюю ракетную технологию Minuteman, одну из составляющих "триады" стратегических сил США. Сенатор Ангус Кинг (...),который возглавляет подкомитет Сената, курирующий стратегические силы, рассказал мне, что он приехал после посещения пусковой ракетной шахты в Северной Дакоте в прошлые выходные с вопросом: "Как бы вы себя чувствовали, если бы ваше выживание зависело от машины, которую вы купили в 1970 году?" "Предварительный ответ Пентагона - новая ракета шахтного базирования Ground Based Strategic Deterrent. "Я бы сказал, что убежден, но не полностью убежден", что эта новая межконтинентальная баллистическая ракета - это ответ", - заявил Кинг журналистам после визита. Некоторые другие аналитики утверждают, что Соединенным Штатам следует вместо этого в подражание Китаю создать собственную мобильную систему межконтинентальных баллистических ракет, хотя сомнительно, что какое-либо государство приветствовало бы этот ядерный караван сейчас больше, чем когда он был впервые предложен в 1980-х годах". (...) Автор напоминает, что хотя Байден согласился продлить договор СНВ-III с Россией об ограничении количества боеголовок каждой страны, это договор "не распространяется на Китай, и в этом проблема. Пекин не хочет говорить об ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока он не достигнет паритета с США и Россией. (...) Почему Китай движется так быстро, чтобы отринуть свою старую доктрину "ограниченного сдерживания", и удваивает свои ядерные силы? Американские аналитики не уверены, но некоторые считают, что китайцы могут хотеть сделать любые усилия США по защите Тайваня исключительно дорогостоящими в военном отношении. Пекин хочет низкозатратной легкой прогулки в Тайбэй, а не кровавого штурма. "Последнее, о чем думает Китай думает - это вторжение в Тайвань в стиле Дня "Д", - размышляет в интервью Кристофер Джонсон, бывший высокопоставленный аналитик ЦРУ по Китаю, а теперь главный исполнительный директор China Strategies Group, консалтинговой фирмы по политическим рискам. Он отмечает, что Китай вдвое сократил количество ракет малой дальности напротив Тайваня, но увеличил количество ракет для нанесения ударов по базам США на Гуаме и в Японии", - говорится в статье. "Ускорение ядерной программы Китая беспокоит американских аналитиков. Во время холодной войны Соединенные Штаты и Россия выработали язык для размышлений о ядерном оружии и сдерживании. Лидеры обеих стран осознавали ужасы ядерной войны и стремились к предсказуемости и стабильности в ядерной политике. В Китае нет такого словаря для размышлений о немыслимом", - указывает Игнатиус. "Сегодня у России и Америки есть ряд серьезных проблем, но они знают, как говорить о контроле над вооружениями. Даже при том, что администрация Байдена думает о создании нового поколения оружия судного дня, ей необходимо сесть и начать разговор с Китаем о стратегических силах, который становится все более актуальным с каждым днем", - заключает он. Источник: The Washington Post