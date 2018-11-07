То, что ваша бабушка дожила до ста лет, еще не означает, что и вы будете долгожителем

"Влияние генов на продолжительность жизни вовсе не так велико, как считалось прежде", - утверждает ABC в статье, подготовленной журналистами научного отдела издания. "Таков главный вывод из масштабного исследования, при котором были проанализированы данные о более чем 400 млн человек, которые содержатся в генеалогических древах, выложенных в интернет", - пишет газета.

Результаты опубликованы в научном журнале Genetics, это плоды совместной работы компании Calico Life Sciences и генеалогического сайта Ancestry. Дотоле ученые считали, что значение генов для продолжительности жизни у людей - то есть наследуемость продолжительности жизни - варьируется от 15% до 30%. "Но в новом исследовании, где использовалась гораздо более широкая база данных, оно снижено до 7%, причем, возможно, оно даже несколько ниже. По мнению ученых, значение генов переоценивается, так как мы выбираем супругов, очень похожих на нас. Остальное зависит от факторов, которые не являются врожденными, - например, от образа жизни и социокультурной среды", - пишет издание.

Большинство людей, данные о которых использовались в исследовании, - жители США европейского происхождения.

Исследователи обнаружили: у свойственников (например, некий мужчина и братья его жены) продолжительность жизни была примерно похожей, несмотря на отсутствие кровного родства и раздельное проживание. По мнению ученых, дело в том, что люди склонны выбирать себе супругов, которые похожи на них, в том числе по чертам, которые обуславливают продолжительность жизни: генетическим, общественно-культурным или тем и другим сразу. Например, если финансовое положение влияет на продолжительность жизни, а богатые женятся на богатых, их продолжительность жизни окажется выше. Если высокие женятся на высоких, а рост как-то влияет на продолжительность жизни, это тоже на что-то повлияет. Сделав поправки на эту селекцию партнеров, ученые заключили, что влияние генов на продолжительность жизни не превышает 7%.