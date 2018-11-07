Бывший охранник концлагеря: "Мне себя не в чем упрекнуть"

Через 73 года после окончания Второй мировой войны прошлое настигло бывшего охранника концлагеря Йоханна Р. В зале суда в Мюнстере он закрывает лицо руками и горько плачет, когда представитель родственников убитых в лагере Штуттхоф зачитывает показания о тех ужасах, которые творились там, сообщает Bild.

Йоханна Р., говорится далее, обвиняют в "пособничестве нескольким сотням убийств", совершенных в период с 1942 по 1944 год. "Будучи охранником в концлагере Штуттхоф под Гданьском, Р., по имеющимся данным, был одним из тех, кто обеспечивал бесперебойную работу чудовищной машины смерти", - отмечают авторы публикации.

За несколько дней до судебного заседания изданию удалось побеседовать с 94-летним пенсионером. "Мне не в чем себя упрекнуть", - говорит он. "По всей видимости, достаточно уже того, что я в то время был в Штуттхофе. И того, что не мог предотвратить тех ужасов. Но что я, молоденький солдат, мог тогда сделать? Меня бы сразу расстреляли на месте". На тот момент ему было 18 лет, сообщает издание.

Тем не менее, сторона обвинения настаивает на том, что "до сих пор не было известно ни одного случая, чтобы тот, кто отказался выполнять приказ, связанный с массовыми убийствами, был бы казнен или отправлен в концлагерь", говорится в статье.

"На меня выливается сейчас вся та грязь, что творилась в Третьем рейхе", - негодует Йоханн Р.

"Я не стану прятаться и дам показания. Судьи увидят, что тогда я не убивал беззащитных людей, я был всего лишь не принимавшим решений солдатом".

"Я не знаю, переживу ли судебный процесс. Мне через несколько дней исполняется 95 лет, процесс продлится 19 дней", - говорит Р.