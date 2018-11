7 ноября 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Встречайте: человек Москвы в Македонии, один из многих приятелей Путина, разрушающих Европу "Янко Бачев, бывший агент македонской спецслужбы, теперь возглавляет все более мощную оппозицию в стране. Он довольно-таки раболепно списал себя с президента России Владимира Путина: его политическая партия "Единая Македония" настолько подражает "Единой России", что ее эмблема выполнена в российских мотивах и цветах, но медведь заменен львом", - пишет журналистка The Daily Beast Анна Немцова. "В скудно обставленных рабочих помещениях Бачева в центре македонской столицы ковровое покрытие на ступенях, может, и облезает, но российский государственный флаг гордо украшает угол конференц-зала. Позвоните Бачеву на мобильный телефон, и вы услышите российский гимн", - повествует Немцова. "Наше будущее - с Евразийским союзом Путина, это альянс намного более подходящий, чем НАТО", - заявил Бачев журналистке. По его словам, Россия привлекает его православием и традиционными ценностями, и его не волнует, что критики его называют агентом Кремля. "В Скопье полно американцев и европейцев, которые давят на наш парламент, а наша спецслужба их не останавливает! - воскликнул Бачев. - Если Соединенные Штаты и дальше будут втягивать Македонию в НАТО, Путин вмешается и на Балканах начнется третья мировая война". Пока что Путин убедил вступить в Евразийский союз только пять стран, но Москва усердно старается подорвать политику США по интеграции Запада и укрепить влияние России в Центральной Азии, на Балканах и в Восточной Европе. Среди союзников Путина - Бачев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, президент Сербии Александр Вучич и венгерский лидер Виктор Орбан, отмечается в статье. В январе в Скопье приезжал неофициальный советник Путина Александр Дугин, ключевой идеолог прокремлевского восстания на востоке Украины. "Всякому, кто хочет за пару недель дестабилизировать какой-нибудь регион, следует обратиться к Дугину: он эксперт", - пишет Немцова. В недавней "Директиве" на YouTube Дугин зловеще провозгласил: "Над небольшой православной славянской страной Македонией сгущаются тучи. Если кто-то намерен еще раз взорвать Балканы, начать следует именно там". По его словам, война "разразится там или в соседней Боснии, где ситуация накаляется все больше. И Россия сейчас сосредотачивается, что дает нам больше поводов для оптимизма... Восточная Европа сама падает нам в руки - пора создавать лигу православных государств". Лидер российской оппозиции Дмитрий Гудков вместе с тем считает: "У Путина нет идеологии, которую он мог бы предложить. Он пытается купить побольше союзников за оставшиеся у него деньги". "Европейские популисты, выступающие против истеблишмента, противопоставляют Евразийский союз Европейскому, требуя больше денег у них обоих. Это каверзная игра, и им следует помнить, как украинский лидер Виктор Янукович перестарался, разыгрывая эту карту", - отмечает автор статьи. "Евросоюз означает прогрессивное будущее, тогда как дорога в Евразийский союз - это путь в прошлое, сконструированное бывшим агентом КГБ Путиным, - заявил Гудков. - Выбирая Евразийский союз, пропутинские лидеры должны быть готовы стать мучениками и отправиться вместе с нами в рай, поскольку это единственный конечный пункт, который предполагает политика Путина". Источник: The Daily Beast