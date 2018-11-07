"Диетический кризис" мужчин среднего возраста

Миллионы мужчин имеют избыточный вес, недовольны своей жизнью и отчаянно нуждаются в новом рационе питания. Но какой рацион лучше всего подойдет именно вам?

"Мужчины среднего возраста переживают диетический кризис - среди них не только максимально вероятны избыточный вес и ожирение, но и уровень тревожности у них самый высокий", - утверждают в своей статье в The Daily Mail психолог Мег Арролл и диетолог Роб Хобсон. "В Англии только 22% мужчин в возрасте 45-54 лет имеют вес, считающийся нормальным. Треть страдает ожирением, а у 46% избыточный вес", - пересказывают авторы официальную статистику. В США мужчин с избыточным весом или ожирением 73,7%. Между тем ученые из Калифорнийского университета после исследования на мышах обнаружили: на самцов ожирение влияет более негативно, так как у них накапливается больше внутреннего жира, который медики связывают с болезнями сердца.

Авторы рекомендуют мужчинам среднего возраста выбирать рацион питания, соответствующий их образу жизни и типу занятий. Такую диету соблюдать относительно легко, а вот диету, которая противоречит образу жизни, даже начинать бессмысленно.

В статье перечислены 5 вариантов, для каждого предлагается свое решение.

1. Офисный работник.

Проблема: "Сладости на столах коллег, отмечание дней рождения с тортами, попойки в пятницу вечером в пабе". Плюс дефицит физической активности.

Решение: "Постепенные перемены": замена одних продуктов в своем рационе на другие, которая может быть незаметной для окружающих и легко дается в быту.

"Не оставляйте на своем столе сладости, сухарики и т.п., а если ваши коллеги упорно держат на столах сладости, попросите их использовать непрозрачный сосуд", - советуют авторы.

"В пятницу заказывайте для начала безалкогольный напиток", - пишет издание.

Авторы также советуют заменить жирное молоко обезжиренным, выбирать постное мясо и зерновой хлеб, есть больше растительной пищи, меньше сладкого и насыщенных жиров.

2. Человек в вечном стрессе.

Проблема: "Вам нужно успевать к дедлайну, перевыполнять план, и весь этот стресс чреват набором веса, а виной тому - поиски расслабления в еде и физиологические последствия хронического стресса".

Решение: найти другие способы преодоления стресса и расслабления. "Оставляйте работу на работе", - советуют авторы.

"Настройте телефон так, чтобы после рабочего дня он не предупреждал вас о служебных письмах, ограничьте пребывание в рабочих группах в мессенджерах", - пишут они, поясняя, что это дает шанс отдохнуть телом и душой.

По мнению авторов, людям, которые напряженно работают, лучше всего подойдет "диета каменного века". В ее рацион входит то, что добывают охотники и рыбаки (мясо, рыба, морепродукты) или находят собиратели (яйца, орехи, семечки, фрукты, овощи и травы). Зерновые и молочные продукты, а также сахар исключены. "Палеоеда содержит больше белков и меньше углеводов, что поможет сохранить чувство сытости в промежутках между едой, а это важно, если работа не позволяет вам питаться регулярно", - говорится в статье.

3. Гурман

Проблема: "Вы заключаете сделки за изысканными ланчами и обедами, и со временем вам начинает казаться, что этот рацион питания стал неотъемлемой частью вашей жизни".

Решение: периодические посты, советуют авторы. "Это эффективный метод потери веса, при котором сохраняется микрофлора кишечника, важная для общего самочувствия, и может быть решена проблема нечувствительности к инсулину", - пишут они.

"Диета 5-2" предписывает два дня в неделю ограничивать калорийность пищи 800 калориями, а в остальные дни придерживаться принципов здорового питания. "Лучший способ чувствовать сытость, снизив количество калорий, - выбор еды, богатой белками и клетчаткой", - пишут авторы, советуя налегать на овощи, а также есть суп, чтобы обмануть организм.

Измените также свои взгляды на успех: да, вам по карману роскошные яства, но ваше подлинное богатство - это ваше здоровье, советуют они.

4. Работник физического труда.

Проблема: утолять голод приходится на ходу, в том числе нездоровой едой, запивая ее сладкими напитками.

Решение: "Начните с малого: возможно, вы даже не подозреваете, что многие овощи вам по вкусу, пока вы их не попробуете. Пробуйте 5 новых для себя фруктов и овощей в неделю, чтобы выйти из зоны комфорта", - пишут авторы.

Считайте калории. Служба здравоохранения Англии советует, чтобы в завтраке содержалось 400 калорий, а в ланче и обеде - по 600. Выбирайте еду, богатую белками и клетчаткой: овощи, коричневый рис, макаронные изделия.

5. Папа, сидящий дома с детьми.

Проблема: соблазн доедать за детьми, склонность пренебрегать своими потребностями ради заботы о других. "Родители обычно перекусывают или что-то понемножку жуют целыми днями, пока готовят еду, пока убирают со стола", - предостерегают авторы.

Решение: старайтесь ограничиться тремя приемами пищи в сутки, отслеживайте, сколько всего вы съели между делом.

Принимайте пищу вместе с детьми или (если ребенка нужно кормить с ложечки или уговаривать поесть) после того, как они усядутся спокойно.

"Не пропускайте время приема пищи (особенно ланч), найдите время, чтобы отвлечься от забот, спокойно посидеть за столом, насладиться едой", - пишет издание. Авторы также советуют готовить впрок здоровую пищу, которую можно заморозить и разогреть.

"Найдите время для себя: пара часов в неделю в спортзале, встреча с другом, романтический вечер в ресторане с женой", - советуют авторы.