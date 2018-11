7 ноября 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Российские банки оспаривают требования к капиталу "Неудачная попытка очистить неэффективный российский банковский сектор выявила конфликт между ЦБ РФ и влиятельными заинтересованными сторонами, которые поддерживает Кремль", - сообщает журналист Financial Times Макс Седдон. "Проблема заключается в стремлении заставить 11 ведущих "системно значимых" банков создать буфер в размере 1% от активов, взвешенных по уровню риска, чтобы выполнить нормативы по достаточности капитала согласно "Базелю III". В то же время министерство финансов требует, чтобы государственные компании отдавали 50% прибыли по дивидендам в бюджет", - передает корреспондент. ВТБ и "Газпромбанк" не дотягивают до этих нормативов и заявляют, что они чрезмерно строгие: российские активы, взвешенные с учетом риска, составляют 91%. У ВТБ и "Газпромбанка" нет такой почти что монополии в розничной торговле, как у "Сбербанка", и они более уязвимы перед рисками кредитования корпоративного сектора, в котором доминирует государство и который часто неэффективен. "Они утверждают, что эти двойные требования практически невыполнимы из-за невозможности привлекать капитал на рынке в связи с санкциями США и ЕС на долгосрочные заимствования", - отмечает Седдон. На встрече в середине октября российские технократы были вынуждены отступить под давлением госбанков, сообщает журналист со ссылкой на четыре источника в государственных банках. ВТБ не придется до конца года выполнять требования "Базеля III", а платить он будет около 30% прибыли по дивидендам. Минфин при этом продолжит требовать 50% от "Сбербанка". "Это абсолютные двойные стандарты", - сказал один из собеседников FT. "Аналитики Fitch в прошлом месяце писали, что ВТБ и "Газпромбанк" могут выполнить требования "Базеля III" к концу года, но для этого им придется сократить кредитование и, возможно, выплаты по дивидендам, - сообщает Седдон. - Однако доля рисковых и обесцененных кредитов у ВТБ составляет 95% капитала, что усугубляет его уязвимость перед неожиданными колебаниями экономики, характерными для России, и таким образом, по словам аналитиков, создание мощного буфера особенно важно". "Непрерывная щедрость государства, которое за последнее десятилетие пять раз приходило на выручку ВТБ, может сама по себе оказаться достаточным буфером", - отмечается в статье. "Проблема заключается в том, что именно государство вносит все это в наши балансовые ведомости", - сказал сотрудник одного из госбанков. Источник: Financial Times