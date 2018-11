7 ноября 2018 г. Генри Фой и Макс Седдон | Financial Times Трем российским бизнесменам велели не приезжать в Давос "Трех видных российских бизнесменов, находящихся под санкциями США, известили, что их присутствие на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе будущего года нежелательно", - утверждает Financial Times. "Это признак того, что международные организации все опасливее относятся к контактам с лицами, которые попали в "черный список" Вашингтона", - комментируют журналисты Генри Фой и Макс Седдон. "Алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, промышленному магнату Виктору Вексельбергу и главе Банка ВТБ Андрею Костину фактически запретили участвовать в этом форуме элиты в Швейцарии, сообщили нашей газете два человека, осведомленных о решении. Это произошло вопреки тому, что юридически-правовых помех, которые препятствовали бы их участию, не имеется. Решение о недопущении этих трех человек сорвало попытки организаторов форума уговорить российского президента Путина, чтобы он впервые за 10 лет приехал на это мероприятие", - пишет издание. "Официальный представитель Кремля подтвердил, что Путина там не будет, но отрицал, что ему что-либо известно о ситуации с этими тремя лицами", - отмечают авторы. "Путина приглашают каждый год. Сейчас это не совпадает с его графиком", - сообщила изданию пресс-служба российского президента. Газета сообщает, что официальные представители форума и три вышеупомянутых бизнесмена не откликнулись на просьбы о комментариях. Один из источников, осведомленных о решении Давоса, сказал, что форум "оказался под колоссальным давлением Вашингтона, который требует не приглашать их". Источник: Financial Times