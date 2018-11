7 ноября 2018 г. Рула Халаф | Financial Times Борьба за душу православной церкви - это борьба за политическую власть "Любой раскол - это плохо. Это рана на теле христианства", - сказал в интервью Financial Times Владимир Легойда, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Зам главного редактора британской газеты Рула Халаф, которая беседовала с Легойдой, комментирует: "Сейчас Россия скорбит о новой ране. К ужасу церковных деятелей и правительства Путина Вселенский Патриархат Константинополя, базирующийся в Стамбуле, в октябре подготовил почву для того, чтобы Украина имела собственную церковь, независимую от Москвы". Этот шаг Вселенского Патриарха Варфоломея "ударил по религиозному господству России на Украине и стал началом новой главы в длительной битве между Киевом и Москвой. В отместку РПЦ разорвала все связи с Константинополем, затеяв новый раскол исторического масштаба, вынуждающий другие православные церкви разрываться между верностью Москве и Константинополю", говорится в статье. По мнению автора, "война патриархов" (главы РПЦ Кирилла, Варфоломея и Филарета, патриарха Украинской православной церкви Киевского Патриархата) - это "борьба за власть, за влияние на 300 млн православных христиан, но в то же самое время она носит глубоко политический характер". "Эта распря - удобная тема, отвлекающая внимание людей, для украинского президента Порошенко, который в следующем году намерен переизбираться и имеет низкий рейтинг в соцопросах", - пишет издание. Автор отмечает, что Украинская православная церковь Московского Патриархата и те церкви, которые откололись от нее после распада СССР, пытались стать посредниками в конфликте на востоке страны. Но, добавляет она, политизация соперничества церквей была неизбежна. Со своей стороны, россияне опасаются, что церкви Московского Патриархата на Украине теперь подвергнутся нажиму, и клянутся их защитить. Халаф сообщает: зам главного редактора российского телеканала "Царьград" Михаил Тюренков сказал ей, "что признание Константинополем Украинской церкви - элемент международного наступления на Россию". Тюренков "предсказывает, что любые шаги с целью навязать новый порядок церквам РПЦ на Украине приведут к насилию", пишет издание. "Я подозреваю или, по крайней мере, надеюсь, что раскол останется в основном в сфере дипломатии. Следующим шагом России будут попытки ослабить Варфоломея и привлечь на свою сторону другие православные церкви мира", - замечает автор. Источник: Financial Times