7 ноября 2018 г. Майкл Пил | Financial Times США призывают ЕС не давать слабину в вопросе санкций против России Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Дэвид Тесслер во вторник в Брюсселе призвал ЕС сохранять штрафные меры в отношении России, которые могут оказаться под угрозой из-за коалиционного правительства Италии, передает корреспондент Financial Times Майкл Пил. "Одно из посланий, с которым я приехал в Европу, состоит в том, что мы должны вместе бороться с этой угрозой не как с теоретической опасностью, а как с опасностью весьма отчетливой и имеющейся налицо, - заявил Тесслер. - Мы глубоко убеждены в том, что санкции должны оставаться в силе, пока мы не увидим перемену в поведении, которую мы ожидаем от российского правительства". "Удручает, что российская угроза усиливается, несмотря на все, что мы делаем, - сказал Тесслер. - В этом случае наша позиция такова, что нам следует увеличить издержки [для России]". Призыв Тесслера к единодушию в российском вопросе резко контрастирует с разногласиями по поводу Ирана: ЕС сопротивляется решению Трампа выйти из ядерного соглашения и вновь ввести санкции, отмечается в статье. Давние разногласия в ЕС по поводу России усугубились в связи с предполагаемыми операциями Кремля по отравлению бывшего шпиона в Великобритании и взлому таких организаций, как ОЗХО. В то же время в коалиционные правительства в Австрии и Италии вошли прокремлевские партии. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал санкции против России "экономическим, социальным и культурным безумием". Говоря о жалобах Италии, Тесслер заявил: "Санкции неизбежно влекут за собой издержки для всех". Он добавил: "Безубыточных санкций быть не может". "Некоторые дипломаты в ЕС ожидают со стороны Италии новых шагов в вопросе России уже в следующем месяце на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, где правительствам нужно будет одобрить дальнейшее полугодовое продление санкций в связи с российской оккупацией Крыма", - сообщает Пил. Грядущий выход из ЕС Великобритании и приближающийся уход Ангелы Меркель могут придать смелости странам Евросоюза, критически настроенным по отношению к санкциям, добавляет журналист. Источник: Financial Times