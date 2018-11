7 ноября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Промежуточные выборы в США: обошлось без русских? Во вторник сотрудники служб безопасности США и компании-операторы соцсетей заявили, что наблюдали ограниченные попытки намеренно распространять дезинформацию, но не заметили существенных попыток вмешательства в выборы посредством кибератак. Меры по борьбе с дезинформацией "просто вынудили Россию сменить тактику", полагают некоторые эксперты. "Забудьте о русских. Дезинформация распространяется американцами", - возражает The Washington Post. Несмотря на усилия Twitter и Facebook по борьбе с дезинформацией, Россия не оставила попыток повлиять на выборы в США, утверждают в статье для The New York Times Джонатон Морган и Райан Фокс, руководители компании New Knowledge, занимающейся вопросами кибербезопасности. Согласно исследованию, проведенному старшим аналитиком компании Крисом Шаффером, хотя в результате этих мер некоторые методы, примененные Россией в 2016 году, может, и стали неэффективными, российские операции по оказанию влияния полностью не прекратились. "Во многих случаях эти меры, похоже, просто вынудили Россию сменить тактику или разработать новую", - сообщают авторы статьи. По словам авторов, их компания фиксирует больше российской активности в сети, чем было выявлено за аналогичный период перед выборами в 2016 году. За прошедший месяц исследователи компании собрали более 26 млн постов в соцсетях, касающихся промежуточных выборов 2018 года. "Мы также выявили более 400 сайтов, которые, как показывает наш анализ, вероятно, являются российскими пропагандистскими изданиями, нацеленными на американскую аудиторию. Мы подтвердили, что более 100 этих сайтов находятся под управлением российского правительства или, как мы полагаем с высокой степенью уверенности, являются российскими", - заявляют авторы. За один только октябрь, добавляют Морган и Фокс, они отследили 110 тысяч постов в соцсетях, и более 10 тысяч содержали ссылку на один из тех сайтов. Три ведущих сайта, связанных с этими постами, - это RT (5275 ссылок), сайт правого толка The Duran (1328 ссылок) и Sputnik (1148 ссылок). 1451 пост в аккаунтах, которые с высокой степенью уверенности оцениваются как относящиеся непосредственно к российским операциям, был нацелен именно на избирателей на промежуточных выборах. "Эти посты в основном посвящены геополитике на Ближнем Востоке, убитому саудитами журналисту Джамалю Хашогги и слушаниям по утверждению Бретта Кавано членом Верховного суда", - говорится в статье. По оценкам авторов, с российской пропагандой в сети столкнулись сотни тысяч, а то и миллионы граждан США. "Хотя с 2016 года был достигнут прогресс, мы должны сохранять бдительность перед лицом неотступных попыток России подорвать нашу демократию", - призывают они. "Забудьте о русских. В этот день выборов дезинформация и тексты, разжигающие ненависть, распространяются американцами" - утверждает в заголовке The Washington Post. Авторы статьи Крейг Тимберг и Тони Ромм поясняют: "Такова общая точка зрения законодателей, сотрудников ИТ-компаний и независимых экспертов, изучающих риторику ненависти и связанную с ней дезинформацию: хотя Кремниевая долина стала активнее бороться с зарубежными попытками влияния на политическую жизнь США, она проигрывает бесчисленные "игры в кошки-мышки" с американцами, которые охотно применяют те же методы, которые в 2016-м применялись россиянами". "По словам экспертов, аккаунты, контролируемые россиянами, вероятно, помогли расширить аудиторию (...) вводящих в заблуждение версий, но судя по имеющимся доказательствам, эти версии восходят к американским политическим активистам, которые все лучше владеют методами онлайн-манипуляции, но широко защищены правом на свободу слова, которое ИТ-компании не решаются оспаривать", - говорится в статье. ИТ-компании "хорошо справляются с отслеживанием и блокировкой того, что исходит из-за границы", сказал Фил Говард (Оксфордский университет). "Для борьбы с англоязычной дезинформацией отечественного происхождения они делают намного меньше". "В октябре Facebook заблокировал более 800 предполагаемых отечественных аккаунтов и публикаторов за нарушение его запрета на спам. Но этот шаг был встречен очередными обвинениями в том, что Кремниевая долина ограничивает свободу слова консерваторов", - пишет газета. Со своей стороны, ИТ-компании энергично сопротивляются попыткам сделать их "арбитрами правды", хотя и пытаются бороться со случаями самой отъявленной дезинформации, отмечает автор. А американские законодатели вновь выражают недовольство недостаточными, по их мнению, усилиями ИТ-компаний. "На промежуточных выборах не наблюдалось существенного иностранного вмешательства" - сообщает в заголовке The Wall Street Journal. "Во вторник сотрудники служб безопасности США и компании-операторы соцсетей заявили, что наблюдали ограниченные попытки намеренно распространять дезинформацию, направленные во вред промежуточным выборам, но не заметили каких-то существенных попыток напрямую нарушить безопасность электоральной инфраструктуры посредством кибератак", - пишет журналист Дастин Волз. "Страхи перед потенциально катастрофической атакой со стороны России или откуда-то еще начали утихать, хотя правительственные органы, в том числе ФБР и министерство внутренней безопасности, оставались начеку. Несколько чиновников сказали, что главной причиной для беспокойства стала дезинформация в соцсетях", - говорится в статье. Газета комментирует: "Американская фирма кибербезопасности Recorded Future ранее отследила в соцсетях сеть аккаунтов предположительно российского происхождения, которые в основном распространяли контент ультраправого толка в поддержку Трампа. Но фирма заподозрила, что другие российские тролли распространяли и ультралевый контент, дабы максимально приблизиться к цели Москвы - подогреть политические раздоры в США". "Поздно вечером в понедельник Facebook Inc. заявила, что в ответ на уведомление американских правоохранительных органов заблокировала 30 аккаунтов в Facebook и еще 85 в Instagram, причем власти сообщили компании, что эти аккаунты, возможно, связаны с деятельностью иностранцев", - говорится в статье.