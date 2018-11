7 ноября 2018 г. Джонатон Морган, Райан Фокс | The New York Times Русские вмешиваются в промежуточные выборы? Вот данные Несмотря на усилия Twitter и Facebook по борьбе с дезинформацией, Россия не оставила попыток повлиять на выборы в США, утверждают в статье для The New York Times Джонатон Морган и Райан Фокс, руководители компании New Knowledge, занимающейся вопросами кибербезопасности. Согласно исследованию, проведенному старшим аналитиком компании Крисом Шаффером, хотя в результате этих мер некоторые методы, примененные Россией в 2016 году, может, и стали неэффективными, российские операции по оказанию влияния полностью не прекратились. "Во многих случаях эти меры, похоже, просто вынудили Россию сменить тактику или разработать новую", - сообщают авторы статьи. По словам авторов, их компания фиксирует больше российской активности в сети, чем было выявлено за аналогичный период перед выборами в 2016 году. За прошедший месяц исследователи компании собрали более 26 миллионов постов в социальных сетях, касающихся промежуточных выборов 2018 года, пишут Морган и Фокс. "Мы также выявили более 400 сайтов, которые, как показывает наш анализ, вероятно, являются российскими пропагандистскими изданиями, нацеленными на американскую аудиторию. Мы подтвердили, что более 100 этих сайтов находятся под управлением российского правительства или, как мы полагаем с высокой степенью уверенности, являются российскими", - заявляют авторы. За один только октябрь, добавляют Морган и Фокс, они отследили 110 тысяч постов в соцсетях, и более 10 тысяч содержали ссылку на один из тех сайтов. Три ведущих сайта, связанных с этими постами, - это RT (5275 ссылок), сайт правого толка The Duran (1328 ссылок) и Sputnik (1148 ссылок). 1451 пост в аккаунтах, которые с высокой степенью уверенности оцениваются как относящиеся непосредственно к российским операциям, был нацелен именно на избирателей на промежуточных выборах. "Эти посты в основном посвящены геополитике на Ближнем Востоке, убитому саудитами журналисту Джамалю Хашогги и слушаниям по утверждению Бретта Кавано членом Верховного суда", - говорится в статье. По оценкам авторов, с российской пропагандой в сети столкнулись сотни тысяч, а то и миллионы граждан США. "Хотя с 2016 года был достигнут прогресс, мы должны сохранять бдительность перед лицом неотступных попыток России подорвать нашу демократию", - призывают они. Источник: The New York Times