Как любимый клуб Путина получал мощные денежные вливания из Германии

Немецкое издание Der Spiegel и его партнеры из сети расследовательской журналистики European Investigative Collaborations (EIC) изучили документы, представленные порталом Football Leaks, согласно которым компания Gazprom Germania помогала ФК "Зенит" с помощью мощных денежных вливаний обойти правила финансового фэйр-плей (FFP). Статью подготовили журналисты Рафаэль Бушманн, Юрген Далькамп, Гюнтер Латч, Андреас Мейхофф, Никола Набер, Йорг Шмитт, Альфред Вайнцирль, Робин Вилле, Кристоф Винтербах, Михаэль Вульцингер

В 2013 году наблюдатели УЕФА выявили, что в течение предыдущих двух сезонов клуб регулярно получал крупные суммы от "Газпрома". "В сезоне 2011/2012 это было около 110 млн евро, в следующем сезоне - 135 млн евро. При этом дефицит бюджета составил в итоге 90 млн евро. Допустимой была максимум половина этой суммы", - передают авторы статьи.

Как следует из документов Football Leaks, руководство "Зенита" сначала пыталось скрыть от наблюдателей действительный размер финансовых поступлений от "Газпрома". 19 млн евро, полученные в 2012 году, обозначались как спонсорские поступления, остальные 26 млн "пожертвовали связанные стороны". Почти вся оставшаяся сумма маркетинговых доходов якобы поступила от "главного спонсора-2", имя которого россияне не назвали, говорится в публикации.

"Под давлением УЕФА "Зениту" пришлось раскрыть, кто скрывается за таинственным спонсором, - продолжают журналисты. - Это были преимущественно дочерние компании главного спонсора, заграничные филиалы вроде Gazprom Germania. Немецкий филиал осуществил наибольшие инвестиции, перечислив клубу за два года в общей сложности 29 млн евро".

"Руководство клуба защищало эти платежи смелыми утверждениями, - отмечает издание. - По его словам, они были срочно необходимы. Ведь цель петербургского "Зенита" - держаться наравне с лучшими клубами Европы. (...) Если бы российские клубы придерживались строгих указаний УЕФА, то их деятельность была бы под угрозой: фанаты отвернулись бы от футбола в пользу хоккея - и все это перед чемпионатом мира 2018 года в России".

В отличие от других похожих ситуаций, в случае с "Зенитом" УЕФА, очевидно, отказался от привлечения независимых аудиторов для проверки подозрительных спонсорских платежей и довольствовался заключением, сделанным по заказу клуба. Расследование контролеров FFP закончилось для "Зенита", заплатившего штраф в 6 млн евро, благополучно. Другие клубы, например, "Динамо" (Москва), за подобные нарушения были исключены из европейских соревнований.

При этом, подчеркивают журналисты в заключение, генеральный спонсор "Зенита" также является одним из спонсоров Лиги чемпионов. В УЕФА подозрение в заинтересованности в исходе дела не прокомментировали.