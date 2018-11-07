Одно-единственное слово может показать, насколько счастливыми и удачными являются отношения

"Как распознать счастливые отношения? Это можно сделать и по манере партнеров говорить об отношениях, выяснили ученые. При этом достаточно одного слова", - сообщает Stern.

"Я думаю, слово "мы" - это знак того, что отношения становятся серьезнее, - говорит терапевт и эксперт по отношениям Айми Хартштайн. - Для того чтобы перейти от "я" к "мы", требуется время, и это определенно знак сплоченности".

"Такое мнение подтверждается и исследованиями, - пишет автор публикации. - Например, исследованием Калифорнийского университета, опубликованным в журнале Journal of Social and Personal Relationship. Для него были изучены результаты 30 ранее проведенных исследований, в которых в общей сложности приняли участие 5 тыс. людей. (...) Ученые установили, что употребление слова "мы" делает партнеров счастливее. Причем более счастливыми были те, кто слышал слово "мы" от своего партнера, а не произносил его сам".

"Слово "мы" особенно важно в периоды стресса и конфликтов, так как таким образом передается подсознательное чувство взаимосвязанности. И лексика может сыграть здесь большую роль", - передает Stern мнение исследователей.