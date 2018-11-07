Два сценария того, как может отреагировать Дональд Трамп

"Человек, который всегда может быть только победителем, проиграл, - констатирует журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Тортсен Денклер. - Демократы выиграли выборы в Палату представителей. А значит, получили в одной из двух палат американского Конгресса большинство, которое необходимо Дональду Трампу для утверждения законов. Это поражение лишь наполовину, Сенат по-прежнему остается в руках республиканцев. Однако оно станет полным поражением, так как демократы теперь могут заблокировать практически любое желание Трампа".

"Полную ответственность за это поражение несет он сам, - уверен журналист. - На предварительных выборах быстро стало ясным: выдвигается только тот кандидат, у которого есть благословение Трампа. (...) Трамп сам превратил эти выборы в голосование о своей персоне".

"Поражение показывает: Трамп не так всемогущ, как он, возможно, думает. И большинство людей в США определенно не на стороне Трампа. Большой вопрос заключается в том, как поступит Трамп с этим поражением?" - пишет Денклер, представляя два сценария поведения американского президента.

Согласно первому сценарию, Трамп всерьез захочет достичь чего-то для своей страны и будет искать союзников в разных партиях.

"Честно говоря, такое представить тяжело, - признает автор публикации. - Трамп усугубил политический раскол страны и раз за разом ставил свое эго выше нее. Но если предположить, что он возьмет себя в руки, то тогда он сможет достичь чего-то на законодательном уровне при условии, что он и его республиканцы пойдут навстречу демократам и протянут им руку для сотрудничества". Однако "сначала ему нужно попытаться восстановить разрушенные доверительные отношения, делая уступки и постоянно придерживаясь договоренностей. Это не самая сильная его сторона", отмечает Денклер.

Второй вариант поведения Трампа: он примет поражение на свой счет и сделает все еще хуже, чем было.

"Трампом движет в первую очередь его собственное тщеславие. Поражения в его вселенной не предусмотрено. (...) Трамп возложит ответственность за это поражение на других. И он, как и раньше, будет пытаться отвлечь внимание от собственных ошибок новыми провокационными заявлениями. Хотя благодаря этому поражению демократы и получили большинство в Палате представителей, для страны все, возможно, станет еще хуже", - считает автор статьи.

"Все же маловероятно, что это поражение станет началом конца президентства Трампа, - полагает Денклер. - Вполне возможно, что демократы, снова получив большинство в Палате представителей, начнут процедуру импичмента в отношении Трампа. Однако, чтобы ее завершить, потребуется дополнительно 2/3 голосов в Сенате. Их там не наблюдается. Тем не менее, у демократов теперь есть власть для того, чтобы активизировать парламентское расследование "российского дела" против Трампа. Со смутной надеждой на то, что и среди республиканцев вырастут сомнения в том, по плечу ли Трампу его должность".

"С некоторой вероятностью Трамп будет баллотироваться на второй срок. После этого поражения у него есть лучшие шансы на победу в президентских выборах. (...) Теперь во всем, что в его понимании идет наперекосяк, он сможет винить демократов. Поражение еще может оказаться для Трампа счастливым случаем", - заключает Денклер.