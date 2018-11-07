Число сирийцев, добровольно возвращающихся на родину, увеличилось более чем в два раза

"Из многих стран сирийцы возвращаются на родину - в последнее время увеличилось и число сирийских репатриантов, уезжающих из Германии. (...) Как сообщило изданию Die Welt министерство внутренних дел ФРГ, по предварительным данным на конец октября "в Сирию добровольно с предоставлением финансовой поддержки уехали 393 человека. В 2017 году таковых было 151 человек".

Возможные самостоятельно осуществленные выезды или добровольные выезды, профинансированные только федеральными землями, учтены не были, поясняет автор публикации Марсель Лойбехер.

"Из соседних с Сирией стран - Ливана, Иордании, Ирака и Турции - на родину вернулись уже сотни тысяч человек, с тех пор как от исламистских боевиков была освобождена большая часть страны. В этих странах и в ФРГ проживает большинство сирийских беженцев, - отмечает журналист. - По данным Турции, предоставленным неделю назад, на родину вернулись 260 тыс. из 3 млн находящихся там беженцев".

В Германии, продолжает Лойбехер, после захвата заложников на железнодорожном вокзале Кельна и группового изнасилования студентки во Фрайбурге сирийцами, которые до этого уже осуществляли наказуемые деяния, снова критикуется запрет на депортацию, действующий с 2012 года для всех сирийских беженцев. Продолжит ли он действовать в будущем, будет решено в конце месяца, однако принятие единогласного решения о его отмене маловероятно, отмечает журналист.

"Насколько безопасно сейчас в Сирии, оценить трудно. В то время как режим правителя Башара Асада и союзной ему России говорят об установлении мира и призывают беженцев к возвращению на родину и восстановлению страны, международные наблюдатели предостерегают: гражданская война, унесшая на сегодняшний момент жизни сотен тысяч людей, далеко не окончена", - подчеркивает издание.

В конце октября в ответ на запрос партии АдГ правительство ФРГ сообщило, что разделяет мнение таких международных организаций, как УВКБ ООН (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM), о том, что в настоящий момент отсутствуют условия для организации безопасного возвращения беженцев в Сирию.

"Чем дольше в Германии остаются сирийцы, принятые по сути только на время до окончания войны, тем менее вероятным становится их возвращение", - отмечает Лойбехер. В отличие от других принимающих стран по соседству с Сирией, в Германии статус нуждающегося в защите беженца уже спустя три года превращается в разрешение на временное проживание. "Хорошо интегрировавшиеся беженцы уже через три года имеют право на получение вида на жительство. Тот, кто не совершит преступлений, может спустя восемь лет после подачи ходатайства о предоставлении убежища претендовать на немецкое гражданство", - говорится в публикации.