7 ноября 2018 г. Крейг Тимберг и Тони Ромм | The Washington Post Забудьте о русских. В этот день выборов дезинформация и тексты, разжигающие ненависть, распространяются американцами "В период выборов 2016 года в США экс-сотрудник ФБР Клинт Уоттс одним из первых забил тревогу из-за дерзкой кампании дезинформации, которую вела Россия", - пишут журналисты The Washington Post Крейг Тимберг и Тони Ромм. Теперь же, накануне промежуточных выборов, которые состоялись в США 6 ноября, Уоттс сообщил еще одну неприятную новость. "Распространением лжи и разжиганием раздоров в интернете "в 2018 году занимаются американцы", сказал Уоттс", - излагает его слова газета. Авторы поясняют: "Такова общая точка зрения законодателей, сотрудников ИТ-компаний и независимых экспертов, изучающих риторику ненависти и связанную с ней дезинформацию: хотя Кремниевая долина стала активнее бороться с зарубежными попытками влияния на политическую жизнь США, она проигрывает бесчисленные "игры в кошки-мышки" с американцами, которые охотно применяют те же методы, которые в 2016-м применялись россиянами". "Все наблюдали, как действовала эта методика, - пояснил Уоттс, ныне сотрудник Foreign Policy Research Institute. - Теперь они в основном могут обойтись и без России. Они усвоили, что эта тактика сокрушительно эффективна". "Он и другие эксперты указывают на повальное распространение в интернете вводящих в заблуждение сообщений и картинок о "караване мигрантов" в Мексике, например, и особенно на очевидно ложные утверждения, будто миллиардер Джордж Сорос финансирует насильственное "вторжение" в США. По словам экспертов, аккаунты, контролируемые россиянами, вероятно, помогли расширить аудиторию таких вводящих в заблуждение версий, но судя по имеющимся доказательствам, эти версии восходят к американским политическим активистам, которые все лучше владеют методами онлайн-манипуляции, но широко защищены правом на свободу слова, которое ИТ-компании не решаются оспаривать", - говорится в статье. В этой связи газета напоминает, что человек, обвиняемый в убийстве 11 человек в синагоге в Питтсбурге, выражал в соцсети, облюбованной ультраправыми, враждебное отношение к евреям и распространял утверждения о Соросе, критикуемые как антисемитские. А Сезар Сейок, обвиняемый в рассылке бомб, проявлял в Facebook и Twitter признаки радикализированности. "Полагаю, масштаб и накал отечественной дезинформации значительно больше, чем у любой иностранной операции влияния, - заметил Грэм Бруки, директор Digital Forensic Research Lab при Atlantic Council. - Я также полагаю, что нам как обществу, как нации гораздо труднее дается последовательный самоанализ этой проблемы, и вы сами, в реальном времени видите, как с этим обстоит дело". ИТ-компании "хорошо справляются с отслеживанием и блокировкой того, что исходит из-за границы, - контента, происходящего из России, Ирана или (от "Исламского государства"*. - Прим. авт.)", сказал Фил Говард (Оксфордский университет). "Для борьбы с англоязычной дезинформацией отечественного происхождения они делают намного меньше". Издание отмечает, что после выборов 2016 года в США Facebook, Google и Twitter в целях борьбы с дезинформацией увеличили штат сотрудников и усовершенствовали свои алгоритмы, а также стали активнее закрывать подложные аккаунты и ужесточили требования к допустимому контенту. "В 2018 году иностранные операции влияния были, как представляется, более изощренными; Facebook, Twitter и другие соцсети обнаружили и удалили аккаунты, которые действовали с территорий России и Ирана", - отмечает газета. "В октябре Facebook заблокировал более 800 предполагаемых отечественных аккаунтов и публикаторов за нарушение его запрета на спам. Но этот шаг был встречен очередными обвинениями в том, что Кремниевая долина ограничивает свободу слова консерваторов", - пишет газета. Со своей стороны, ИТ-компании энергично сопротивляются попыткам сделать их "арбитрами правды", хотя и пытаются бороться со случаями самой отъявленной дезинформации, отмечает автор. А американские законодатели вновь выражают недовольство недостаточными, по их мнению, усилиями ИТ-компаний. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post