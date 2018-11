7 ноября 2018 г. Дастин Волз | The Wall Street Journal На промежуточных выборах не наблюдалось существенного иностранного вмешательства "Во вторник сотрудники служб безопасности США и компании-операторы соцсетей заявили, что наблюдали ограниченные попытки намеренно распространять дезинформацию, направленные во вред промежуточным выборам, но не заметили каких-то существенных попыток напрямую нарушить безопасность электоральной инфраструктуры посредством кибератак", - пишет журналист The Wall Street Journal Дастин Волз. "Страхи перед потенциально катастрофической атакой со стороны России или откуда-то еще начали утихать, хотя правительственные органы, в том числе ФБР и министерство внутренней безопасности, оставались начеку. Несколько чиновников сказали, что главной причиной для беспокойства стала дезинформация в соцсетях. Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен сказала во вторник на краткой пресс-конференции, что федеральные ведомства не наблюдали вторжений в системы для голосования или связанное с ними оборудование для проведения выборов, а также поклялась, что любой иностранный противник, который попытается это сделать, не уйдет безнаказанным", - говорится в статье. Газета комментирует: "В нескольких штатах бреши в системе безопасности сохранились, а высокопоставленные официальные лица США многократно предостерегали, что Россия и другие по-прежнему намерены вмешиваться в американскую демократию. Американская фирма кибербезопасности Recorded Future ранее отследила в соцсетях сеть аккаунтов предположительно российского происхождения, которые в основном распространяли контент ультраправого толка в поддержку Трампа. Но фирма заподозрила, что другие российские тролли распространяли и ультралевый контент, дабы максимально приблизиться к цели Москвы - подогреть политические раздоры в США". "Поздно вечером в понедельник Facebook Inc. заявила, что в ответ на уведомление американских правоохранительных органов заблокировала 30 аккаунтов в Facebook и еще 85 в Instagram, причем власти сообщили компании, что эти аккаунты, возможно, связаны с деятельностью иностранцев", - говорится в статье. "Заблокированные аккаунты в Facebook были преимущественно на французском и русском языках, а аккаунты в Instagram - в основном на английском", - пересказывает газета заявление Facebook. "Поздно вечером во вторник Facebook заявил, что закрыл еще некоторое количество аккаунтов после того, как сайт, называющий себя аффилированным с "Агентством интернет-исследований", которое поддерживают российские власти, разместил список из примерно 90 аккаунтов в Instagram, которыми, по его собственному утверждению, он воспользовался для влияния на выборы. Facebook не смог ответить, действительно ли этот сайт Usaira.ru находился под управлением организации, опирающейся на власти России и обвиненной Федеральной прокуратурой США во вмешательстве в выборы 2016 года. И все же компания заблокировала аккаунты", - пишет издание. "Россия многократно отрицала, что вмешивалась в выборы в других странах", - напоминает автор. Источник: The Wall Street Journal