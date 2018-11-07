33 тысячи европейцев умирают ежегодно, заразившись резистентными штаммами бактерий

Новые данные свидетельствуют о том, насколько неэффективными оказываются многие антибиотики уже сегодня. Человечество экстренно нуждается как в новых препаратах, так и улучшении санитарно-гигиенических норм внутри медицинских учреждений. Иначе нам грозит эра непобедимых бактерий, пишет Якоб Зимманк на страницах Die Zeit.

Через 90 лет после открытия пенициллина наблюдается тенденция к возрастанию устойчивости бактерий к антибиотикам, отмечает журналист. "Почти у 700 тыс. человек по всей Европе в 2015 году были выявлены резистентные штаммы бактерий, две трети случаев - у пациентов, находящихся на лечении в стационарах. Более 33 тыс. из них умерли в результате последствий инфекций", - к такому выводу в результате исследования пришла команда ученых из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC). Об этом они пишут на страницах специализированного издания Lancet.

"Бактерии постоянно размножаются, усовершенствуя свою ДНК, - говорится далее. - Со временем они проходят процесс естественной мутации, то есть меняют наследственную информацию. Это приводит к изменениям их способностей, одной из которых является устойчивость к определенной группе антибиотиков".

"Устойчивость к антибактериальным препаратам развивается, прежде всего, там, где они применяются больше всего - в медицинских учреждениях", - отмечает автор публикации.

Когда возбудитель заболевания приобретает устойчивость не к одной, а к нескольким группам препаратов, говорят о мультирезистентности. Специалисты указывают в этой связи на так называемые "госпитальные бактерии", к которым относится, например, метициллинрезистентный штамм Staphylococcus aureus.

"Нередко высокорезистентные бактерии обнаруживаются и в местах повышенного скопления животных - там, где антибиотики в большом количестве применяются в качестве профилактического средства. Добавление антибактериальных препаратов в комбикорма запрещено в Германии с 2006 года", - отмечается в материале.

В ходе исследований ученые выяснили, что европейская статистика заболеваемости устойчивыми бактериями не везде однородна. "Так, в Италии почти в 50 раз больше случаев заболеваний высокорезистентными бактериями, чем в Исландии. Высокий уровень подобных заболеваний отмечается в Греции, Румынии и Португалии, сравнительно низкий - в скандинавских странах, в Эстонии и Нидерландах. Германия находится где-то посередине", - сообщается в статье.

"Необходимо экстренно что-то предпринять", - говорит Габриэлле Бройгельманс, возглавляющая исследовательский отдел фонда Access to Medicines. "Нам нужно проводить больше исследований, разрабатывать новые антибиотики, особенно те, к которым будут чувствительны грамотрицательные бактерии".

Рынок антибиотиков становится непривлекательным для фармакологических компаний. "Разработка нового антибактериального препарата подчас стоит несколько миллиардов евро. Эти затраты зачастую не окупают себя после появления препарата на рынке: в том числе потому, что после выхода на рынок новые лекарства попадают в категорию "резервных антибиотиков", то есть тех, которые не прописываются врачами", - пишет автор.

В этой связи различные организации, в том числе Глобальное партнерство по научным исследованиям и разработкам антибиотиков (GARDP), в финансировании которого участвует правительство ФРГ, пытаются стимулировать соответствующие исследования, говорится в статье.

"Не менее важным, чем разработка новых антибиотиков, является улучшение санитарно-гигиенических норм в медицинских учреждениях, - пишет автор. - Эксперты уверены, что львиную долю случаев заражения мультирезистентными штаммами можно предотвратить. Об этом свидетельствует, в том числе, опыт Нидерландов и скандинавских стран - там при поступлении в больницу у каждого пациента берется анализ на сверхустойчивые бактерии, прежде всего на Staphylococcus aureus, после чего принимается решение об изоляции этого пациента".

Угроза окончания эры антибиотиков становится актуальной для всей Европы, резюмирует автор статьи.