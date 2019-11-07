Хотите червь-бургер? Британская ферма запускает в производство бургеры с мучными червями

"Если, купив бургер в ресторане, вы найдете в нем насекомое, то, вероятно, потребуете унести его. Однако пригородная ферма в Илинге, округе Лондона, кладет насекомых на вашу тарелку в попытке продвижения более устойчивого источника белка, безвредного для окружающей среды, - сообщает газета Daily Mail. - Будучи экологичной и питательной альтернативой мясу, съедобные насекомые богаты белком, омега-3 и витамином B-12 и при этом содержат мало калорий".

"Повар-экспериментатор Тициана Ди Констанцо основала ферму Horizon Edible Insects, где выращивает мучных червей и сверчков, - говорится в статье. - По ее словам, вкус насекомых граничит с "ореховым и земляным" и они вкуснее говядины.

"(...) Как только у вас пройдет рвотный рефлекс, вы обнаружите, что на самом деле они очень вкусные, - говорит основательница фермы. - В ближайшие 6 месяцев мы надеемся увеличить масштабы производства до 100 килограммов в неделю, все это при нулевом уровне отходов".

"(...) Мучным червям, к примеру, вообще не нужна вода выживания, поэтому их разведение может помочь в борьбе с водным кризисом на планете. В качестве корма для насекомых ферма также использует пожертвованные фрукты и овощи, которые нельзя продать", - отмечает газета.

В конце месяца ферма организует кулинарное мероприятие, где пришедшим будет предложено научиться готовить кукурузную брускетту со сверчками, пончики с мучными червями, карри и кориандром, бургеры с мучными червями, хрустящие кексы с мучными червями и шоколадом, и насекомовое печенье с корицей и изюмом, сообщается в публикации.