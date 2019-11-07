Падение Берлинской стены: россияне без гнева оглядываются на прошлое

"Россия: спустя 30 лет после падения Берлинской стены большая часть российского населения симпатизирует объединенной Германии", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"(...) 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена. Событие столетия, положившее конец разделению Германии и холодной войне. Против воли Советского Союза это было бы невозможным. Советские войска тогда стояли в ГДР. А руководитель СССР Михаил Горбачев пошатнул режим Социалистической единой партии Германии своей перестройкой. Сегодня россияне без гнева оглядываются на падение Берлинской стены. Несмотря на то, что за ним последовало падение всей советской империи. И несмотря на то, что они во многом не понимают немцев".

"Мой дедушка, будучи военнопленным, пережил концлагерь, - говорит писательница Лиза Александрова-Зорина. - Он всю свою жизнь больше не хотел слышать немецкую музыку".

"Однако большинство россиян простили Германию, - пишет издание. - Межчеловеческие контакты сегодня стали обычным явлением. В Германии проживает около 6 млн русскоговорящих, а 20% россиян говорят, что у них есть знакомые немцы".

"В 2011 году такое же количество людей называли Германию дружественным государством, лишь к Казахстану и Белоруссии они проявляли больше доверия. Однако в 2015 году, после начала конфликта на Украине, этот показатель симпатии резко упал до 2%; сейчас он снова вырос до 14%. Россия пока не уверена в своей дружбе с Германией как государством", - говорится в статье.

При этом многие россияне все еще восхищаются немецким военным ремеслом, немецкое качество и в России стало нарицательным. Российская Федерация импортирует немецкую технику, люксовые лимузины и профессиональных футболистов. Германия, товарооборот с которой составляет без малого 60 млрд евро, является вторым крупнейшим торговым партнером России - после Китая, отмечает издание.

"Никто в России не хочет снова строить стену. (...) Даже если генерал-полковник Антон Терентьев, последний начальник штаба Западной группы советских войск и председатель "Союза ветеранов Группы войск в Германии", говорит, что генерал Клаус Науманн, бывший председатель военного комитета НАТО, однажды лично уверил его, что если советские войска отступят, НАТО не продвинется ни на шаг. "А теперь боевые машины НАТО стоят в Прибалтике у российской границы. Объяснить это простым россиянам нелегко", - говорит он".

"Олег говорит, 30 лет назад россияне поддерживали перестройку, радовались всем демократическим движениям в Центральной Европе. (...) Тогда люди в Москве, все еще так же, как в Бухаресте или Берлине, верили, что свобода сделает их счастливыми", - пишет Frankfurter Rundschau.