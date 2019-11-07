Одна пробежка в неделю снижает смертность

"Увеличение продолжительности, частоты и интенсивности бега не приводит к увеличению продолжительности жизни. По данным большого международного исследования, важна только регулярная практика", - пишет Le Figaro.

"(...) Заслуга профессора Желько Педисича (Университет Виктории, Мельбурн) состоит в том, что он возглавил международную команду, взявшую основные исследования, опубликованные в последние годы, с тем, чтобы сделать мета-анализ, - говорится в статье. "Четырнадцать исследований из шести когорт (в том числе в Копенгагене) собрали 232 149 участников", - уточняет он в журнале British Journal of Sport Medicine".

"Исследователи обнаружили снижение общей смертности на 27% в группе бегунов по сравнению с теми, кто не бегал никогда, причем даже среди самых умеренных бегунов", - сообщает автор публикации Дамьен Маскре.

"Это хорошая новость для людей, которые бегают только один раз в неделю, например, по воскресеньям, - радостно отмечает профессор Дилан Томпсон из Университета Бата (Великобритания), - потому что даже одна пробежка в неделю связана с более низким риском смертности от любых причин среди взрослых людей".

"(...) Из данного исследования следует извлечь три полезных урока, - комментирует журналист. - Во-первых, скорость пробежки имеет меньшее значение, чем мы думали (по крайней мере, для смертности)".

"Между медленным бегом и быстрой ходьбой нет большой разницы для метаболизма, - считает доктор Флориан Зорес, кардиолог из Страсбурга, - поэтому тех, кто не хочет или не может бегать, следует побуждать, быстро ходить".

Во-вторых, польза от физической активности не должна ограничиваться бегом, полагает профессор Томпсон: "Речь не идет о том, чтобы все прекратили свою другую физическую активность и начали бегать, - настаивает он, - весьма маловероятно, что вы получаете пользу от бега самого по себе, другие виды физической активности схожей интенсивности и продолжительности, выполняемые раз в неделю, представляются одинаково благодатными".

В-третьих, "продолжительность еженедельных тренировок не должна значительно увеличиваться, вы можете побуждать тех, кто не находит достаточно времени в своем графике, делать хотя бы то, что они могут, поясняет доктор Зорес. Поскольку люди часто бегают слишком быстро, авторы исследования справедливо указывают, что недельная цель физической активности может быть достигнута всего за 50 минут бега в неделю".

"Подведем итог, можно бегать много для своего удовольствия, однако можно также бегать мало для своего блага", - резюмирует издание.