Между Москвой и Западом существует сильное расхождение в интерпретации окончания холодной войны

"(...) Выиграл ли Запад холодную войну? На Западе этот вопрос почти не вызывает дебатов. А падение Берлинской стены, тридцатилетие которого отмечается 9 ноября, является вехой, по крайней мере, общепризнанным символом советского поражения. Еще в январе 1992 года Джордж Буш-старший, ранее выступавший против всякого триумфализма, провозгласил: "Милостью Божией Америка выиграла холодную войну", - пишет Le Monde.

"(...) Такой взгляд на события далеко не единодушно принимается в России. Мнения о периоде 1989-1991 годов могут различаться в зависимости от времени и политических позиций, но большинство из них склонно отвергать идею о том, что Россию следует отнести к разряду проигравших", - отмечает корреспондент издания в Москве Бенуа Виткин.

"(...) Основным отличием в оценке исхода холодной войны, вероятно, является способ определения этого конфликта, рожденного после окончания Второй мировой войны. На Западе в нем видят столкновение двух систем, двух идеологий, а также двух геополитических блоков. Поэтому провал коммунистической идеологии и идеологии советской империи может означать лишь полное поражение", - указывает автор статьи.

"С российской стороны холодная война сводится к противостоянию между ядерными державами. И тот факт, что ядерного столкновения не произошло, позволяет объявить ничью", - поясняет Виткин.

"(...) Последний опрос на эту тему, который провел в России в 2009 году ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), показал устойчивость такого анализа. 27% респондентов сочли, что победителей в холодной войне не было, при этом 8% приписали эту победу Соединенным Штатам, 6% - СССР, а 44% сказали, что затрудняются ответить на вопрос, кто выиграл холодную войну", - пишет Le Monde.

"(...) В вопросе о поражении преемники Горбачева, Борис Ельцин и его союзники находятся на линии, близкой к позиции старых коммунистов, пусть и по противоположным причинам. Либералы видят в падении СССР освобождение от тоталитаризма и, следовательно, победу, за которую они разделяют ответственность", - говорится в статье.

"(...) С приходом Владимира Путина на первый план выдвинулась историография, настаивающая на славных главах российской истории (включая коммунистическую эпоху), что никак не вписывалось в дискурс поражения, - комментирует автор статьи. - Депутат Вячеслав Никонов, внук советского министра Вячеслава Молотова (близкого соратника Сталина), но, прежде всего, приверженец Путина, в окончании холодной войны видит главным образом "российское решение, которое обеспечило возможность возрождения российского государства".

"Очень скоро, а тем более после 2014 года, в российском публичном дискурсе появилась концепция "новой холодной войны", которую якобы запустил Запад, служащая для того, чтобы смазать этот период и отвергнуть эту часть советского наследия", - отмечает корреспондент.

"Президент и его окружение не отрицают поражения в холодной войне, - считает Татьяна Становая, руководитель аналитической фирмы R.Politik, - но они предпочитают его замалчивать, на сей счет у них имеется ревизионистская интерпретация, позволяющая изменить свои взгляды на результаты этого поражения".

"Такое понимание пропагандируется в государственных верхах и находит широкую поддержку в обществе, оно основано главным образом на идее о двойной "измене", жертвой которой стала Россия: это измена, совершенная Западом, который не исполнил своих обещаний - что не доказано - о нерасширении НАТО; но особенно это измена Михаила Горбачева, который до этого прогнулся перед своими соперниками. В конце октября на первом телевизионном канале можно было услышать комментарии, где бывшего первого секретаря называли "трусом", несущим ответственность за гибель советского государства и его империи, и в этом смысле, он "хуже, чем Адольф Гитлер", - передает автор публикации.

"(...) Мы должны считать заслугой Горбачева то, что он добился доблестной и мирной капитуляции", - считает Андрей Зубов, заместитель председателя демократической партии ПАРНАС. По мнению этого бывшего профессора МГИМО, "идея о том, что им нанесли удар ножом в спину, без явного военного поражения, напоминает последствия первой мировой войны. Вместо германского реваншизма перед нашими глазами предстает реваншизм бывших членов КГБ".