Почему необходимо ограничить значение объявленного Россией "большого возвращения" в Африку?

"(...) Чтобы подготовить потепление отношений с африканским континентом, Россия не стала изобретать велосипед. Наоборот, Москва использовала традиционное средство, которое уже несколько лет используется такими державами, как Франция, США, Индия, Китай, а недавно еще и Японией. Это средство: организованный с большой помпой в Сочи в конце октября саммит, посвященный Африке", - пишет журналист французской газеты Les Echos Моиз Мункоро.

"В своем выступлении на открытии саммита президент России Владимир Путин быстро обнажил свои амбиции. Товарооборот между Россией и Африкой сейчас составляет 20 млрд долларов в год. Кремлевский лидер хочет удвоить его через 4-5 лет. Для достижения столь амбициозной цели у Владимира Путина есть рецепт, который, безусловно, в отношении африканцев может попасть в самую точку. Он пообещал и впредь помогать странам континента, списывая их долги", - говорится в статье.

"(...) Каковы будут конкретные последствия этого великого раута в Сочи? Можем ли мы уже говорить о "Путинской Африке"? Куда будут двигаться прочные и близкие отношения между Африкой и Россией? На самом деле, на местах все оказывается гораздо сложнее, чем кажется. России еще предстоит пройти долгий путь, чтобы закрепиться на континенте, особенно в экономической сфере", - считает журналист.

"(...) Общий тон публикуемых в западной прессе статей о "великом возвращении" России в Африку может создать впечатление триумфального шествия. Это не так. Москва сталкивается с жесткой конкуренцией как со стороны европейцев, так и со стороны своих индийских, турецких и китайских партнеров", - анализирует Арно Дюбьен, директор франко-российского аналитического центра "Обсерво", в опубликованной накануне саммита в Сочи записке под названием "Россия и Африка: мифы и реальность".

"Исследователь также задумывается о том, будут ли все контракты, подписанные между русскими и африканцами, действительно выполнены", - говорится в публикации. "Во многих странах экономические успехи российских компаний носили недолговечный характер. Так, в 2017 году "Росатом" объявил о замораживании своего крупного горнодобывающего проекта в Танзании, в то время как "Ростех" отказался от строительства нефтеперерабатывающего завода в Уганде, что ослабило экономические перспективы России в Восточной Африке", - отмечает Арно Дубьен.

"Помимо присутствия других держав, уже успевших хорошо зарекомендовать себя на местах, препятствием для прорыва России в Африке может стать потеря эстафеты власти в будущем", - указывает Мункоро.

Директор "Обсерво" в этой связи отмечает: "Свержение президента Судана Омара аль-Башира, на которого российские власти в течение последних лет в значительной степени, пусть и не безоглядно, полагались, вынужденный уход южноафриканского лидера Джейкоба Зумы или неопределенность, возникшая в Алжире после отставки президента Абдельазиза Бутефлика, свидетельствуют об относительной уязвимости некоторых российских позиций на континенте. В других странах - Анголе, Намибии или Мозамбике - старое поколение лидеров скоро уйдет из власти и весьма сомнительно, что их преемники также будут людьми, получившими образование в СССР".

"Короче говоря, Москва, предлагая контракты на поставки вооружений, удовлетворяет потребности многих нынешних глав африканских государств. Однако захочет ли увидеть российскую модель на континенте жаждущая демократии и надлежащего госуправления молодежь, которая свергла Омара аль-Башира в Судане и продолжает протестовать на улицах Алжира? Ведь аппетит России в Африке не ограничивается только экономической областью. Ее присутствие в Африке характеризуется также идеологической и геополитической борьбой", - пишет журналист.

"Конечно, Кремль кричит во все горло, что он не будет заниматься политикой в Африке, но на самом деле Россия уже сильно вовлечена в политическую сферу на континенте, особенно через пропагандистские органы, такие как Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества (АФРИК). Эту структуру, живущую благодаря финансированию из России, возглавляет некий Жозе Матемулане. Этот молодой мозамбикец учился в России, а члены его ассоциации обвиняются в передаче пророссийских посланий с помощью социальных сетей и других средств", - резюмирует автор публикации.