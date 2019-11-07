Москва вооружается

"Москва по примеру Китая планирует оснастить 200 тыс. камер видеонаблюдения технологией распознавания лиц. Действительно ли речь идет только о борьбе с преступностью?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Алена Попова много раз просмотрела видео с камеры наблюдения: как она стоит перед зданием Госдумы в Москве и держит в правой руке картонное изображение Леонида Слуцкого во весь рост", - повествует журналистка Кристина Хебель. Председателя комитета Госдумы по международным делам обвиняли в том, что он домогался журналисток.

Каждый раз, когда Попова поворачивала свою голову вправо, камера фокусировалась. По подсчетам активистки, за 4 часа записи это произошло 40 раз. "Кому интересно снимать мое лицо? Зачем?", - спрашивает она. Попову тогда арестовали и приговорили к выплате денежного штрафа. В судебном процессе против нее в качестве доказательства использовалась видеозапись, говорится в статье.

"У Поповой вызывает гнев не решение суда - перед Госдумой она стояла одна, что вообще-то разрешено российским законодательством. Она уверена, что ее лицо давно находится в базах данных властей и что камера фокусировалась, чтобы идентифицировать ее. Во время ареста полицейские обращались к ней по имени, при этом на тот момент она еще предъявила свои документы", - отмечает издание.

В августе 2018 года на одной из станций метро задержали активиста Михаила Акселя. "Камеры идентифицировали его как предполагаемого преступника, заявил полицейский члену уже запрещенной оппозиционной партии. Сотрудник полицейского подразделения, занимающегося борьбой с экстремизмом, загрузил его фотографию в базу данных разыскиваемых преступников. На вопрос, как он снова может удалить фотографию из базы, полицейских ответил: "Никак".

"Мэр Сергей Собянин объявил, что в следующем году планируется оснастить программным обеспечением по распознаванию лиц все камеры наблюдения Москвы - их более 200 тыс., - подчеркивает издание. - (...) Камеры установлены в метро, школах, парках, у подъездов и во дворах российской столицы. С каждым годом их становится все больше, и у властей есть доступ почти ко всем из них".

После летних протестов в начале сентября стало известно, что департамент информационных технологий города Москвы заказал техническое сопровождение для видеонаблюдения на 260 млн рублей. Его планируется использовать на "крупных событиях", то есть и на политических демонстрациях.

"Уже сейчас в Москве работает как минимум 3 тыс. камер, распознающих лица. При этом власти дают о них лишь скудную информацию. (...) В отличие от западных стран, где ведется борьба за баланс между мерами по обеспечению общественной безопасности и защитой частной жизни, в России отсутствуют общественные дебаты на эту тему", - указывает Хебель.

"Они следят за нами семь дней в неделю, 24 часа в сутки, неважно где, не только в важных с точки зрения безопасности местах, например, в аэропортах", - говорит Попова. Она опасается "цифровой диктатуры". "Тот, кто собирает данные о тебе, владеет тобой", - отмечает активистка.

"Попову поддерживают и IT-эксперты, например, Алексей Сидоренко. "Проблема такой страны, как Россия, заключается в том, что у людей нет возможности контролировать органы безопасности. Они делают, что хотят", - говорит он".

Правозащитник Дамир Гайнутдинов из организации "Агора" предостерегает, что "речь идет не только о борьбе с преступностью, но и о преследовании критиков. К тому же, по его словам, в коррумпированной России существует опасность того, что базы данных с биометрической информацией могут оказаться на черном рынке", передает издание.

Алена Попова подала иск против министерства внутренних дел, Роскомнадзора и департамента информационных технологий. На судебном заседании юристы обвиняемых ведомств изо всех сил пытались давать максимально неопределенные ответы, отмечает Хебель. В результате суд отклонил иск активистки, однако она настроена на долгую борьбу, пишет Der Spiegel.