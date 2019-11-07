Внешняя политика Трампа: все дороги ведут к Путину

"Кажется, выгоду из выходок Дональда Трампа чаще всего извлекает один человек: российский президент Владимир Путин", - считает журналистка австрийского издания Der Standard Анна Джулия Финк.

"Все дороги ведут к Путину", - обвинила президента США спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелосси во время дискуссии о последствиях вывода американских войск из Сирии.

"Не нужно быть противником президента, чтобы констатировать: (...) многие решения Трампа действительно оказываются крайне выгодными для Путина. В инициированном Трампом ослаблении трансатлантических отношений Путин издавна заинтересован так же, как и в выходе США из международных соглашений и институтов или в мотивированных национализмом и протекционизмом попытках ослабить ЕС, как, например, недавняя инициатива Трампа в поддержку "Брекзита". На личностном уровне Трамп проявляет восхищение российским президентом, о котором он неоднократно высказывался доброжелательно", - комментирует издание.

"Также и у Путина для человека в Белом доме находятся лишь добрые слова ("выдающийся", "талантливый, без всяких сомнений"). В анализе для авторитетного российского дискуссионного клуба "Валдай" политолог Андрей Цыганков приводит в качестве основы этой российско-американской мужской дружбы "психологическую совместимость" обоих руководителей государств: оба являются аналогично авторитарными лидерами. Только российская внешняя политика определяется Кремлем, в то время как политическая система США устанавливает для президента определенные границы. Эти правила действовали, по крайней мере, в первые два года его президентства", - говорится в статье.

При этом попытки создать лучшую базу для отношений с Россией предпринимал еще предшественник Трампа Барак Обама. "Однако его правительство потерпело в этом неудачу так же, как и текущее. То, что отношения между двумя бывшими заклятыми врагами при Трампе переживают еще более сложную фазу, чем при Обаме, министры иностранных дел обеих стран констатировали уже неоднократно: они находятся в "низшей точке", отмечал как россиянин Сергей Лавров, так и его тогдашний оппонент Рекс Тиллерсон. Тиллерсон (...) потерял свою должность на следующий день после того, как назвал Россию "безответственной силой, несущей нестабильность миру", а покушение на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля "действительно вопиющим актом" со стороны Москвы".

"На протяжении года американский президент все больше прислушивается к собственной интуиции, а не к советникам. В результате личные взгляды Трампа все больше проникают во внешнюю политику США - и наибольшую выгоду из этого в итоге извлекает Россия", - пишет Финк.

"В середине октября президент, вопреки мнению всей Республиканской партии, объявил о выводе своих войск из Сирии, чем сделал Путину двойной подарок: он окончательно обеспечил для России, союзника Сирии, место крупной державы на Ближнем Востоке и одурачил курдов, до этого являвшихся союзниками США в Сирии, а также НАТО, военного противника Москвы".

Окружение Трампа, продолжает издание, продвигает давно опровергнутую теорию заговора о том, что перед выборами в 2016 году серверы электронной почты демократов подверглись хакерской атаке не из России, а из Украины. "То, что военная помощь США Украине внезапно стала предметом дебатов, связано с пропутинскими советниками, чье влияние в Белом доме выросло после различных кадровых перестановок. Так, изначальная симпатия Трампа к Владимиру Зеленскому внезапно за несколько дней сменилась на неприязнь. По сообщениям СМИ, причиной изменения его взглядов стало давление, которое оказывал на Трампа в некоторых телефонных разговорах прежде всего лично Путин ".

"Об убийстве главы террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади Трамп, вопреки обыкновению, не проинформировал заранее демократическую сторону наряду с наиболее высокопоставленными республиканцами - однако сообщил об этом Путину. Именно Путина Трамп затем поблагодарил в первую очередь", - пишет Der Standard.