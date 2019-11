7 ноября 2019 г. Ярослав Трофимов | The Wall Street Journal Сольный курс союзника России меняет расчеты Запада "Западные правительства предпринимают меры для содействия авторитарному, независимо настроенному президенту Белоруссии Александру Лукашенко, будучи обеспокоенными тем, что возможное поглощение его страны Россией изменит баланс сил в Европе, - сообщает The Wall Street Journal. - Однако эту поддержку ограничивают опасения, что излишняя близость к Минску может спровоцировать вторжение России (...)". "(...) Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, сопротивляется растущим требованиям Москвы о дальнейшей интеграции двух стран в союзное государство (...)", - пишет автор статьи Ярослав Трофимов, указывая, что он отклонил просьбу президента России Владимира Путина разрешить военные базы российской армии в Белоруссии и соблюдал нейтралитет в войне на Украине. "(...) США и ЕС годами подвергали Лукашенко остракизму за подавление демократии и прав человека в Белоруссии. Теперь же государства возобновляют контакты на высоком уровне, включая визит в августе Джона Болтона, тогдашним советником президента Трампа по национальной безопасности", - говорится в публикации. "Сегодня в российских СМИ Лукашенко регулярно подвергается резкой критике (...), - сообщает The Wall Street Journal. - И все же Россия и Белоруссия обсуждают "дорожную карту" продвижения проекта создания союзного государства, который, по их словам, будет одобрен к декабрю. Москва настаивает на более тесном политическом союзе и в качестве козырей использует поставки нефти по субсидированной цене и другие экономические рычаги". "Белорусские власти отмечают, однако, что их страна с населением в 9,5 млн человек хотя и заинтересована в экономических связях, но намерена не становиться еще одной областью своей гигантской соседки", - подчеркивается в материале. - (...) В то время как западные министерства иностранных дел приветствуют такие взгляды, некоторые военные начальники НАТО смотрят на ситуацию иначе. По их мнению, периодические выпады Лукашенко против Москвы не служат противовесом суждению о том, что Белоруссия остается ближайшим союзником России, и что ее армия, по сути, представляет собой оборонный актив России, который угрожает восточному флангу НАТО (...)". "При том, что российские войска регулярно проводят учения в Белоруссии, тот факт, что Москва не имеет официальных баз в стране, не так важен, говорит генерал-лейтенанта Раймунда Анджейчака, главы генштаба вооруженных сил Польши. "Учитывая сегодняшнюю природу конфликта, где решающую роль играет временной фактор, дело не в постоянном присутствии, а в адаптации, инфраструктуре и военной мобильности", - указывает он. "Не все согласны с этим. Отказ Минска разрешить создание российских военных баз представляет собой значимый жест, возражает генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе в 2014-2017 годах", - говорится в статье. "(...) Покуда президент Лукашенко может говорить русским: "Спасибо, мы можем защитить себя сами", это вносит существенный вклад в стабильность в регионе", - указывает он. "На фоне того, как сдерживание России становится стратегическим приоритетом, европейские и американские чиновники более не столь громогласны в отношении неоднозначного послужного списка правительства Белоруссии в сфере прав человека", - подчеркивает The Wall Street Journal. "Права человека не исчезнут как вопрос, но это то, о чем, возможно, захочется поговорить в частном порядке, - заявил Брэдли Фреден, директор по Восточной Европе в Госдепартаменте, на конференции в Минске в октябре, где присутствовал Лукашенко. - Мы не столько пытаемся увести Белоруссию от ее отношений с Россией, сколько мы просто хотим иметь возможность видеть, шаг за шагом, где совпадают наши интересы". "По словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, сохранение независимости Белоруссии имеет приоритет над ее внутренней политикой. "Конечно, это страна, которая нуждается в реформировании, система и ее демократия не совершенны, но сейчас наступает время посмотреть на более серьезные вопросы", - добавил он. (...) (...) По словам бывшего помощника министра обороны США Александра Вершбоу, "(...) мы должны быть осторожны, чтобы не сложилось впечатления, что мы поддерживаем их слишком сильно, так, что это стало бы контрпродуктривным и спровоцировало бы недоброжелательную российскую реакцию". "Именно такой реакции пытаются избежать чиновники в Минске, - констатирует газета. - Сергей Рахманов, глава комиссии Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности, предостерег против неверной трактовки намерений страны. "Мы ни при каких обстоятельствах не предадим нашего стратегического партнера Россию, и наши западные партнеры должны это понимать", - цитирует слова Рахманова издание. Однако учитывая силу возмездия России, подобные заявления адресуются не только Западу, но и Кремлю". (...) Источник: The Wall Street Journal