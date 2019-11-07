Знаменитые и запрещенные

Молодые российские музыканты выражают в своих песнях чувство безысходности своего поколения и тем самым сердят власть, пишет немецкое издание Die Zeit.

"Кризис, в который скатилась страна пять лет назад после вторжения на восток Украины и резкого падения цены на нефть, нанес особенно жесткий удар по молодежи: более, чем половина безработных, младше 34 лет. Многим, несмотря на наличие высшего образования, приходится трудиться подсобными рабочими", - отмечает журналистка Влада Колосова.

"Однако экономический кризис привел и к подъему российской музыкальной сцены. Когда в 2014 году упал курс рубля, лишь немногие клубы могли позволить себе оплатить высокие гонорары иностранных артистов. Все остальные были вынуждены присматриваться к российским музыкантам, многие из которых между тем стали петь о стране и кризисе".

Последний альбом группы "Порнофильмы" набрал в соцсети "Вконтакте" более миллиона запросов. Пять лет назад они выступали лишь перед парой ребят в гараже в Дубне, сегодня же билеты на многие их концерты распроданы, пишет издание.

То, что сегодня слушают россияне, можно увидеть благодаря платформе "Яндекс. Музыка". "В 2016 году в десятке лучших песен года все исполнители пели на английском. (...) В 2018 году россияне слушали больше российских, чем англоговорящих певцов. В тройку лучших вошли два российских хип-хоп-исполнителя. Благодаря интернет-платформам, популярность получили и музыканты-критики, такие как электронный дуэт IC3PEAK, рок-группа "Пасош" или рэпер Noize MC".

"Лояльным правительству музыкальным продюсерам, годами участвовавшим в принятии решений о том, кто станет успешным, это не понравилось. И, очевидно, некоторым другим власть имущим. Новостной портал Meduza подсчитал: в прошлом году в России были прерваны, перенесены или отменены около 40 концертов молодых исполнителей панк-рока, электронной музыки и прежде всего хип-хопа. Многие управляющие клубов и артисты обвиняют в этом местные власти и Федеральную службу безопасности (ФСБ)".

"В Муроме владелицу клуба даже вызвали в прокуратуру, - говорит гитарист и менеджер группы "Порнофильмы" Александр Русаков. - Рядом с прокурором сидел сотрудник ФСБ и требовал от нее отменить концерт, потому что мы якобы экстремисты".

"Сама группа "Порнофильмы" называет себя оппозиционной. Ее песни называются "Нищая страна" или "Не доверяйте правительству". В песне "Русский Христос" речь идет о молодом охраннике-патриоте из супермаркета, который, будучи солдатом, убивает в другой стране людей. Намек на операции российских солдат на востоке Украины", - отмечает автор статьи.

"Также и такие рэперы, как Иван Дремин, более известный как Фейс, сочиняющий рэп о брендовой одежде и сексе без презервативов, некоторые песни которого набрали на YouTube более 30 млн просмотров, сегодня пишут тексты о цензуре и несправедливости. "Два года назад мне предлагали два миллиона рублей, около 28 тыс. евро, за то, чтобы я вставил в свой клип кадр с Путиным, который едет на медведе", - утверждает 21-летний музыкант.

Пиарщики якобы предлагали ему написать вторую часть песни "Я роняю Запад", где он должен был петь о том, как хорошо жить в России. Он чуть было не согласился. "Я надеялся заключить сделку: чтобы в обмен на согласие больше не запрещали мои концерты", - говорит Фейс. Ведь и его выступлениям то и дело препятствовали с 2017 года.

В 2018 году Фейс решил бороться. "Мне предлагали деньги, они были в нашей крови, чтобы рекламировать всех тех, кто нас в ней утопил", - спел он в своей песне "Ворованный воздух". "Название песни - дань уважения строкам советского поэта Осипа Мандельштама, который писал стихи против Сталина и в 1938 году скончался в исправительно-трудовом лагере. Ворованным воздухом поэт называл литературу, которая создавалась без согласия правительства".

"По данным независимого института изучения общественного мнения "Левада-Центр", в 2018 году лишь 33% россиян в возрасте от 18 до 24 лет доверяли президенту. (...) Многие школьники и студенты поддержали протесты против коррупции, которые два года назад организовал оппозиционер Алексей Навальный. Молодые россияне реагируют особенно чувствительно, когда речь идет об "их" темах: свободе в сети и их кумирах. Когда в прошлом году Кремль безуспешно пытался заблокировать мессенджер Telegram, на улицы вышли тысячи".

По мнению басиста группы "Порнофильмы" Александра Агафонова, запреты концертов связаны с тем, что "чиновники из провинции хотят подмазаться к вышестоящим". Аналогичного мнения придерживается адвокат Ильнур Шарапов из правозащитной организации "Агора". Шарапов предполагает, что ФСБ и управление по противодействию экстремизму ищут экстремизм в строчках песен потому, что хотят выполнить план по раскрытым преступлениям, передает издание.

В очереди перед клубом в Нижнем Новгороде, где давала концерт группа "Порнофильмы", стояли 29-летняя Маша, хрупкая девушка в инвалидной коляске, и ее друг Сергей. По его словам, ни он, ни его друзья не зарабатывают в месяц больше 20 тыс. рублей. "О поездке за границу при низком курсе рубля мне не приходится даже думать", - сказала Маша.

На концерте Маша и Сергей вместе с остальными фанатами "включили фонарики на своих смартфонах, раскачивая ими из стороны в сторону. Вместе с "Порнофильмами" они давали выход своему чувству безысходности. Набирая в легкие ворованный воздух", - пишет Die Zeit.