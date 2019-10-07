Путин и Грета

"Россия осознает риск изменения климата и меняет по крайней мере свою риторику. Путин дал понять, что не разделяет восторга по поводу Греты Тунберг - и представляет активистку инструментом иностранных сил, направленным против России", - пишет на страницах немецкого издания Фридрих Шмидт.

"В прошлый понедельник российские власти сообщили, что в стране потушены последние пожары. Начиная с лета в Сибири горели миллионы гектаров леса. (...) Лишь после возмущения бездействующими властями в интернете президент Владимир Путин распорядился о тушении пожаров. Одновременно из берегов выходили реки", - пишет издание.

"Подобное происходит в России часто. Однако особенно масштабными были в этом году явления, которые специалисты связывают с изменением климата. Под впечатлением от катастроф Путин более ясно, чем раньше, обозначил риск изменения климата. Но то, что Россия в начале прошлой недели присоединилась к Парижскому соглашению по климату, вероятно, больше связано с геополитикой и экономикой, чем с намерением защищать климат", - полагает автор статьи.

"После Китая, Соединенных Штатов и Индии Россия занимает в мире четвертое место по количеству выбросов парниковых газов. Ее экономическая модель ориентирована на нефть и газ. Растет, очевидно, и добыча угля, используемого на электростанциях, отличающихся большим количеством выбросов в атмосферу. При этом Россия особенно затронута изменением климата, - подчеркивает издание. - По официальным данным, в период с 1976 по 2018 год температуры в стране каждые десять лет увеличивались на 0,47 градуса, что в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру".

"Это влечет за собой критические последствия. Вечная мерзлота, грунт, круглый год сохраняющий отрицательную температуру и занимающий более половины территории России, тает. Дороги, железнодорожные пути, здания оседают. Торф пересыхает, возникают возгорания, выделяются парниковые газы, ускоряющие потепление".

"Однако среди населения тема изменения климата имеет второстепенное значение в сравнении с экономической ситуацией и коррупцией. Это связано и со СМИ, прославляющими нефть и газ и в основном анекдотично сообщающими о том, как белые медведи ищут пропитание в людских поселениях. Загрязнение окружающей среды воспринимается как проблема, только когда оно затрагивает людей лично, как, например, в случае протестов против мусорных свалок", - отмечает издание.

Тему присоединения к Парижскому соглашению по климату "Москва использует для того, чтобы в сфере, привлекающей внимание многих, представить себя в роли ответственного игрока, особенно в противоположность американским соперникам", полагает Шмидт.

"Тем не менее, Парижское соглашение не поставит Россию под давление: сокращение выбросов по-прежнему ориентируется на 1990 год, предшествовавший распаду Советского Союза с его катастрофической тяжелой промышленностью. В 2030 году количество выбросов парниковых газов в России должно быть на 25-30% процентов меньше, чем в 1990 году. Хотя в последние годы выбросы в России снова растут, они по-прежнему значительно ниже предельных величин, даже без возможного учета поглощения углекислого газа лесами. Впрочем, России могут грозить (дополнительные) санкции, если инициативные правительства предпримут шаги против "климатических грешников" вплоть до штрафных пошлин. Поэтому власти предпочли формально встать на правильную сторону", - говорится в статье.

"В среду на энергетической конференции в Москве президент сказал, что не разделяет "общих восторгов" по поводу выступления в Нью-Йорке Греты Тунберг. По его словам, хорошо, что молодые люди заботятся о проблемах, но "когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения". Кто использует в своих интересах Тунберг, Путин не сказал. Его слушатели понимают и без этого: управляемые Кремлем СМИ представили девочку инструментом иностранных сил, направленным против России", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.