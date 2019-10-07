Женщины тоже страдают порнозависимостью

"(...) Согласно опросу Французского института общественного мнения в январе 2019 года для журнала Elle на основе репрезентативной выборки лиц в возрасте 18 лет и старше, во Франции 10% женщин в возрасте до 30 лет (и 5% жещин более старшего возраста), просматривают порнографию "часто" и 22% делают это "иногда", - пишет Le Figaro.

"(...) Психологи из Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) опросили 485 женщин-добровольцев в возрасте старше 18 лет, три четверти из которых были студентками, чтобы оценить долю женщин с проблемами порнозависимости. В общей сложности, 17 женщин, то есть 3% выборки имели проблему порнозависимости, - указывает журналист Дамьен Маскре. - Свои наблюдения исследователи опубликовали в журнале Sexual Medicine".

"В используемой анкете были вопросы двух видов.С одной стороны, те, которые касаются потери контроля: говорить самому себе "еще всего несколько минут", когда вы находитесь на порносайтах; оставаться на этих сайтах дольше, чем предполагалось изначально; пренебрегать своими ежедневными задачами, чтобы проводить больше времени на сайтах XXX, испытывать недостаток сна из-за того, что вы засиделись на таких сайтах и т. д.", - указывает издание.

"С другой стороны, это вопросы, которые касаются "навязчивого желания", "тяги" (англ.craving) - термин, употребляемый для обозначения пристрастия к пагубным привычкам употреблять продукт, "вызывающий зависимость", и проблемы в социальной жизни: делать выбор в пользу траты времени на порносайты вместо того, чтобы куда-то сходить с близкими; скрывать от других время, проведенное на этих сайтах; чувствовать себя подавленным, капризным или сердитым, когда не просматриваешь порносайты, и чувствовать себя лучше, когда просматриваешь их", - поясняет автор статьи.

"(...) Статистический анализ соответствует тому, что видят практикующие сексологи, поскольку нормального сексуального поведения не существует (однако некоторые виды сексуального поведения являются незаконными). (...) В качестве причины консультаций у сексолога указывают наличие нравственных страданий, когда существует разрыв между моральными или религиозными убеждениями в отношении порнографии в целом, и типом просматриваемой порнографии. После того, как человек испытал удовлетворение от потребления порно, его могут охватить чувства стыда, отвращения или вины", - пишет Le Figaro.

"Наконец, помимо стремления исследователей наилучшим образом определить порнозависимость, дабы измерить масштабы этой проблемы, в настоящее время особую актуальность представляют две неотложные меры: профилактика и лечение", - утверждает автор публикации.

"Предотвращение поведенческого соскальзывания, с одной стороны, помогает людям распознать признаки того, что их потребление порно уже представляет собой некоторые проблемные аспекты (потеря контроля, непреодолимое влечение...). (...) Свою действенность в этой области доказала когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)", - говорится в статье.

"Другая неотложная проблема - предложить решения людям, которые уже испытывают трудности или страдания. То есть предоставить им психологические инструменты для выхода из тупика. КПТ для этого недостаточно, и желателен комплексный подход со стороны сексолога или сексопатолога", - резюмирует Маскре.