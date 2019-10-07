Сложный психологический портрет убийцы из префектуры

"После первых сведений о радикализации человека, который зарезал четырех полицейских в помещении префектуры полиции, расследование склоняется в сторону гипотезы о теракте", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Селин Зунд.

"(...) Этот специалист по информатике в Управлении разведки префектуры полиции Парижа (DRPP) однозначно проявлял признаки радикализации. Национальная антитеррористическая прокуратура в пятницу решила возобновить расследование", - говорится в статье.

"Расследование обещает стать особенно деликатным, поскольку имеющиеся факты постепенно внушают сомнения по поводу самой сути французской системы безопасности. Настойчиво возникает один вопрос: как радикализация этого человека осталась незамеченной в той спецслужбе, которая специализируется как раз на этой проблеме?" - задумывается Зунд.

"(...) Прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар в субботу представил сведения по тем моментам, которые предшествовали нападению. Незадолго до того, как перейти к действиям, Микаэль Х. обменялся "33 SMS" с религиозным подтекстом со своей женой, которая с тех пор тоже была помещена под стражу", - говорится в статье.

"После собеседованиями с людьми из его окружения выяснилось, что этот человек "придерживался концепции радикального ислама" и что у него были контакты с "несколькими лицами, которые могут принадлежать к исламистскому движению", уточняет антитеррористическая прокуратура", - сообщает журналистка.

"(...) В последние месяцы Микаэль Х. усилил свою религиозную практику и выразил желание больше не поддерживать "определенные контакты" с женщинами. Он также изменил свои привычки в одежде, надевая традиционную одежду, отправляясь в мечеть", - пишет Le Temps.

"Он принял ислам в 2009 году и посещал мечеть Фоконьер в Гонессе (департамент Валь-д'Уаз). По данным Le Monde, это место не считалось входящим в группу риска, несмотря на наличие неоднозначного салафитского имама: "Никакой сети там не наблюдалось", - указывает французская ежедневная газета, указывая на то, что присутствие салафизма в парижском пригороде стало обычным явлением".

"Портрет Микаэля Х. еще больше усложняется из-за других элементов, раскрывающих психическую уязвимость, которая возможно сыграла роль в его переходе к действиям. По словам его жены, в ночь перед нападением мужчина мучился от бредового состояния. И, согласно отзывам коллег, он страдал от глубоких разочарований: будучи глухим на 70%, он жаловался на отсутствие карьерного роста, связанного с его физическим недостатком", - отмечается в публикации.

"(...) Он имел допуск к оборонным секретам и доступ к конфиденциальным данным. Соответственно встает вопрос о возможной передаче информации джихадистским сетям. Следует ли рассматривать тезис о внедрении в DRPR террористической ячейки, которая теперь могла получить контакты бесчисленных полицейских объектов?" - рассуждает автор публикации.

Жан-Поль Руйе из Женевского центра политики безопасности проявляет осторожность: "Несмотря на радикализацию, этот человек не обязательно был напрямую связан с "Исламским государством" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.). Пока что на коммуникационных каналах этой террористической организации нет никакой реакции, позволяющей установить хоть какую-то причинно-следственную связь. Нам также неизвестно о какой-либо активной попытке ИГИЛ по внедрению в разведывательные службы".

В газете Le Journal du Dimanche премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о начале двойной проверки по выявлению возможных случаев радикализации, как внутри DRPR, так и во всех спецслужбах, связанных в антитеррористической борьбой", - передает журналистка.

"Усиливается давление на министра внутренних дел Кристофа Кастанера, которого критикуют за то, что он вскоре после свершившихся фактов заявил, что убийца "никогда не демонстрировал поведенческих трудностей", - сообщает автор статьи. - Часть правых и крайне правых требуют парламентского расследования и отставки министра".

"(...) Исполнитель массового убийства "не скрывал того, что он принял ислам. Но если человек мусульманин, это не значит, что он террорист", - сказал Кристоф Кастанер в воскресенье на телеканале TF1.

"Однако один инцидент в 2015 году должен был бы вызвать большую настороженность соответствующих спецслужб. После нападения на офис редакции Charlie Hebdo в 2015 году Микаэль Х. сказал, что он "понимает" убийц. Его коллеги отказались сообщать об этом, - напоминает автор публикации. "Нарушения в работе произошли именно в этот момент", - считает Кристоф Кастанер.