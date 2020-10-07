Алексей Навальный: "Шредер - это мальчик на побегушках у Путина, прикрывающий убийц"

"20 августа Алексей Навальный потерял сознание в самолете над Сибирью, был доставлен в больницу в сибирском Омске и через два дня транспортирован в Германию. (...) Более двух недель он пролежал в коме, целый месяц он провел в берлинской клинике Charité", - пишет немецкий таблоид Bild. Вчера журналисты издания встретились с Навальным и взяли у него интервью.

"Я чувствую себя живым. (...) Спустя 28 дней, проведенных в больнице, я впервые прогулялся по парку, под дождем. Ощущение того, что ты жив, вероятно, знакомо лишь немногим людям. (...) В понедельник я впервые снова поел в ресторане. Разумеется, немецкие блюда. Свиную рульку. Наверное, это стереотип, но я получил большое удовольствие. Я слышал, что Берлин знаменит своей уличной едой. Я уже с нетерпением жду того, чтобы просто выйти в город, сесть где-нибудь и заказать кебаб и пиво", - поделился оппозиционер.

"(...)То, что я был отравлен боевым химическим оружием, это безумство. Если бы не было однозначных результатов из лаборатории бундесвера, а также лабораторий Франции и Швеции, я бы сам в это не поверил. Мы очень многое знаем о Путине и Кремле. Но отравить гражданина "Новичком", чтобы он умер в самолете, - такого я не ожидал даже от Кремля. Но теперь это без сомнения доказано. (...) Возможно, главной целью было не убить меня, а запугать людей по всей России. Внезапные, загадочные смерти безумно пугают и люди их боятся. Это имеет гораздо более запугивающий эффект, чем просто кого-то застрелить", - отметил Навальный.

"Кремль испытывает дикий страх, так как наша стратегия работает и рейтинг Путина и его партии "Единая Россия" падает. И они понятия не имеют, что с этим делать. Наша организация оказывала сопротивление давлению Кремля и выжила. Я думаю, что для них это был последний выход. Они, наверное, подумали: "Алексей, это твоя вина. Мы всеми мыслимыми путями пытались тебя запугать, но ты продолжал свое дело. Извини, но теперь мы должны тебя убить". Это было их последней попыткой предпринять что-либо, прежде чем их положение ухудшится", - полагает оппозиционер.

"Я не политолог и не делаю прогнозов. Но если бы завтра прошли честные выборы, мы победили бы Путина. У меня нет сомнений в том, что если состоятся честные выборы, мы победим его правительственную партию. Но Путин одержим деньгами и властью. Он будет предпринимать все для того, чтобы остаться у власти, все, - подчеркнул Навальный. - (...) Российский народ заслуживает жить счастливой, обычной жизнью. И главным препятствием для этого является цель Путина быть самым богатым и могущественным человеком в мире".

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, работающий среди прочего на "Роснефть", заявил, что в деле Навального пока "нет фактов" и все является "домыслами". "Это очень огорчает, - прокомментировал его слова Навальный. - Это унизительно для немецкого народа. И в частности для лаборатории бундесвера. Они что, подделали результат своего исследования? Герхарду Шредеру платит Путин. И когда он сейчас пытается отрицать отравление, это действительно очень огорчает. (...) Все же он является бывшим канцлером самой могущественной страны Европы. Сегодня Шредер - это мальчик на побегушках у Путина, прикрывающий убийц. Я не знаю, какие тайные платежи он получал от Путина. Существует официальная оплата, но я не сомневаюсь, что есть и тайные платежи. Это мое личное мнение как юриста, который на протяжении нескольких лет изучал "Роснефть" и "Газпром".

"Я хочу, чтобы у людей в России был доступ к такому же медицинскому обеспечению, как у меня в Charité. Но такого доступа нет даже у богатейших людей России, потому что нет таких больниц. А почему их нет? Из-за Путина и его друзей, таких людей, как Герхард Шредер. Они расхищают российские деньги и заставляют россиян жить в бедности. Вспомните о космических технологиях. Когда я был ребенком, мы так гордились тем, что мы были впереди. Это осталось в прошлом. Страну разрушают, и эти люди помогают разрушать мою страну", - заявил оппозиционер.

"Я не боюсь. Я не сумасшедший, я понимаю риски, но я же не могу их контролировать. Я должен с этим жить. Активисты, занимающиеся политической работой в регионах или независимые журналисты, которые пишут о Кавказе, вот они действительно смелые. Как, например, журналистка Ирина Славина, которая недавно подожгла себя после того, как ей годами не давали покоя, она была смелой. Я известный человек, мне проще. Даже если меня пытаются убить, щедрые люди помогут мне найти самолет, который перевезет меня в Германию. Но если ты независимый активист или журналист и тебя убивают, об этом не узнает никто, кроме твоей семьи. Если бы я испытывал страх, мне было бы стыдно. Потому что я знаю, что людям в регионах приходится выдерживать гораздо большее, чем мне", - указал Навальный.

Говоря о расследовании отравления, оппозиционер подчеркнул: "Не предпринимается даже попыток сделать вид, что ведется расследование. В России до сих пор нет вообще никакого расследования. Я же не наивный. Я думаю, что это был прямой указ Путина, и я не жду, что когда-нибудь будет настоящее расследование".

"(...)Они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они расхищают деньги, крадут миллиарды, а на выходных летят в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе. Санкции против всей страны не работают. Главное - запретить въезд тем, кто извлекает выгоду из режима, и заморозить их активы. Олигархам и высокопоставленным чиновникам, ближайшему окружению Путина", - указал собеседник издания.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как правительству ФРГ следует относиться к Валерию Гергиеву, который на протяжении многих лет поддерживает Путина и является сегодня главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра, Навальный заявил: "Оно должно поставить его перед выбором. Гергиев поддерживал Путина на выборах. Если он так любит режим и не хочет, чтобы Россия шла европейским путем, то нужно ему сказать: вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволим вам въезжать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России. Либо Гергиев передумает и прекратит по крайней мере открыто поддерживать Путина. В России очень много таких людей. Они очень талантливы и очень лицемерны. Они поддерживают Путина, пользуются этим, но предпочитают жить на Западе. (...) В отношении таких людей, как Гергиев, нужно ввести запрет на въезд и, знаете, это поддержат 99% всех россиян".