"Что потребуется российским миллениалам, чтобы свергнуть Путина"

"Народные восстания, прокатившиеся по постсоветскому миру в последние два десятилетия, от Белоруссии до Киргизии и Украины, имели одну общую черту: высокий уровень участия миллениалов (родившихся в 1981-1996 годах) и поколения Z (1997-2012 годы). В некотором смысле, похоже, что следующей может быть российская молодежь. Согласно опросам, за последние пару лет молодые россияне стали группой, наиболее недовольной политической системой России", - пишут на страницах Foreign Policy Мария Снеговая, эксперт Центра анализа европейской политики, Денис Волков, заместитель директора Левада-Центра, и Степан Гончаров, социолог Левада-Центра.

"Но препятствия, которые до сих пор удерживают миллениалов и представителей поколения Z от реформирования системы, остаются. Во-первых, это сама численность молодых поколений, которые из-за десятилетий низкой рождаемости составляют небольшое меньшинство в российском обществе. Количества молодых людей может быть просто недостаточно, чтобы успешно продвигать фундаментальные изменения. Во-вторых, многие молодые россияне воздерживаются от активного участия в политике и становятся более вовлеченными в политику, только когда им чуть за 30", - пишут авторы публикации, ссылаясь на результаты своего нового исследования, проведенного совместно с "Левада-Центром", независимой исследовательской организацией. (...).

"(...) Сегодня россияне в возрасте от 16 до 34 лет являются самой предприимчивой, прозападной и толерантной когортой в стране. Они также придерживаются менее патерналистских взглядов, чем остальная часть населения, а количество россиян в возрасте до 25 лет, которые отдают приоритет правам человека, почти вдвое превышает количество тех, кто отдает приоритет государственным интересам. Обратное верно для пожилых россиян", - говорится в статье.

"Молодые россияне также входят в число наиболее оппозиционно настроенных групп в России. Неуклонное снижение уровня жизни сказалось на поддержке властей среди всех россиян, и нетрудно понять, почему. В период с 2014 по 2018 год реальные доходы в России ежегодно снижались, когда Федеральная служба государственной статистики России изменила методологию отчетности о доходах. В 2020 году реальные доходы испытали самое сильное падение за последние 20 лет из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Это, в сочетании с непопулярным повышением пенсионного возраста в 2018 году, подорвало веру россиян в политических лидеров своей страны", - напоминают авторы статьи.

"Отсутствие поддержки особенно заметно среди молодых граждан. В июньских и июльских опросах молодежь от 18 до 24 лет была группой, наиболее критически относящейся к правлению Путина (49-50% не одобряли). А в июльском исследовании 62% молодых людей в возрасте 18 - 24 лет указали, что Россия движется в неверном направлении (в отличие от среднего показателя 40% в других возрастных группах). Согласно исследованию, только 7% молодых россиян назвали Путина в числе политиков, которым они доверяют (по сравнению с 23 % населения в среднем). А в августе только 23% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 31% опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет заявили, что проголосовали бы за Путина, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, по сравнению с 40% населения в целом".

"(...) Благодаря доступу к внешним источникам информации молодые россияне кажутся менее уязвимыми для пропаганды кремлевского телевидения. (...) Молодые россияне чаще жалуются на ограничения в интернете и ограничения в отношении таких популярных коммуникационных приложений, как Telegram. Они выступают против уголовных обвинений, которые могут быть предъявлены за репосты и ретвиты, которые считаются критическими в отношении Путина, и они критикуют растущую жестокость властей, например, подавление протестов в Москве летом 2019 года. В фокус-группах в конце прошлого лета молодые жители крупных городов неоднократно упоминали случай с Дарьей Сосновской, молодой женщиной, которую на одном из протестов умышленно ударил в живот сотрудник полиции. Одно из видео, запечатлевшее этот момент, собрало более 700 тыс. просмотров на YouTube", - говорится в статье.

"В совокупности рост использования интернета и растущая оппозиция властям среди молодых россиян могут ослабить власть Путина в долгосрочной перспективе", - полагают авторы публикации.

"Однако остается несколько важных препятствий", - пишут они, указывая на то, что молодые россияне составляют меньшинство среди населения страны, и их доля продолжает снижаться: "Согласно переписи населения 2019 года, россияне в возрасте 15-29 лет составляют всего 16,5% населения из-за относительно небольшого числа детей, родившихся в период с 1989 по 2003 год. Еще в 2010 году эта возрастная группа составляла 24% населения. (...)"

"(...) Молодые россияне также демонстрируют низкий уровень участия в политической жизни. Опросы показывают, что только около 20% людей в возрасте от 14 до 29 лет интересуются политикой, и только 7% сообщают об активном участии в политической жизни России как о возможности в будущем (...). Более низкий интерес к политике может объяснить тот факт, что, несмотря на растущее недовольство властями, доля молодых людей не выросла как доля всех оппозиционных протестующих за последнее десятилетие. Эта цифра осталась на уровне около 20-30% участников протеста. Вместо этого молодые россияне, как правило, остаются политически вовлеченными, в основном, в интернете. (...) Молодежь непропорционально воздерживалась от голосования во время конституционных референдумов, включая голосование в июле 2020 года. Это результат двух процессов. Во-первых, мало кто из молодых россиян считал, что их голос будет решающим. Во-вторых, продолжающееся смятение в российской оппозиции не позволило ей предложить консолидированную стратегию голосования по конституционным поправкам и мобилизации молодых россиян для участия".

"Тем не менее, хотя российские миллениалы и поколение Z в настоящее время несколько аполитичны, в России интерес к политике и участию в политической жизни, как правило, пробуждается в более позднем возрасте, ближе к 25-30 годам. Данные наших опросов показывают, что различные показатели зрелости, такие как наличие ипотеки и детей, а также проживание отдельно от родителей, предсказывают более высокую политическую активность россиян (...), - указывают авторы публикации. - Однако по мере того, как эти поколения становятся более вовлеченными в политику, они могут стать реальным препятствием для правления Путина - через протесты и через избирательные урны. Уже к 2024 году эта возрастная когорта может вырасти и стать серьезным электоральным вызовом для режима". (...)