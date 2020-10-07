Почему некоторые люди сознательно не отвечают на телефонные звонки?

"(...) Взаимодействие с другими как на физическом уровне, так и с помощью смартфона, требует концентрации внимания и времени. А в рамках повседневного многозадачного управления (привет, умственная нагрузка) у человека их мало. "Телефонный звонок со смартфона навязчив, поскольку он полностью нарушает корреляцию с местом", - объясняет Катрин Лежаль, социолог, исследователь из группы ISC Paris и автор книги "Я перестаю быть гиперподключенным!" (издательство Eyrolles). - В отличие от стационарного телефона, происходит вмешательство в любом месте, в любое время и прерывается выполнение текущей задачи. Фактически создаются помехи и вызывается фрагментация деятельности, что может привести, особенно на работе, к потере смысла, усталости, когнитивной перегрузке и даже выгоранию", - пишет Le Figaro.

"По мнению психоаналитика и философа Эльзы Годар, нашему перегретому мозгу для того, чтобы защитить себя, достаточного даже одного лишь игнорирования звонков. "Отказываясь от такого вторжения, люди демонстрируют способность управлять своими цифровыми отношениями", - отмечает автор книги "Я делаю селфи, следовательно, я существую" (издательство Albin Michel). Молодое поколение хорошо это понимает и приспосабливается к временным условиям другого человека, отдавая предпочтение SMS и особенно голосовым сообщениям в Whatsapp. "Пользователи предпочитают асинхронные режимы, которые позволяют реагировать тогда, когда вам это удобно и когда у вас есть желание", - подчеркивает Катрин Лежаль.

"(...) Подобное вторжение в нашу повседневную жизнь становится еще более болезненным, когда трудно распознать того, кто звонит. (...) "У некоторых людей возникает почти параноидальное поведение, и хотя звонок сам по себе не "стреляет настоящими пулями", в момент необходимости ответить они представляют себе самое худшее", - указывает Доминик Пикар, психосоциолог и автор книги "Вежливость, хорошие манеры и социальные отношения" (издательство PUF). - Они исходят из принципа, что то, что неизвестно, вызывает беспокойство или опасно, поэтому не может быть и речи о том, чтобы рисковать".

"Защитный механизм срабатывает таким же образом, пусть и в меньшей степени, при ожидании важных профессиональных или личных новостей, которым мы придаем большое значение, - говорится в статье. "Прячась от звонка, мы тем самым предпочитаем избежать проблемы вместо того, чтобы ей противостоять", - добавляет психосоциолог.

"(...) Тот, кто боится телефона, предпочитает громкой связи такое изобретение, как автоответчик, - указывает издание. "Никому не нравится, когда его выводят из себя, поэтому некоторым необходимо заранее определить собеседника, суть его сообщения, подумать о данной ситуации и подготовить свой ответ", - указывает психоаналитик Эльза Годар. В отличие от длинного текстового сообщения, в котором каждое слово автоматически взвешивается, переписывается и исправляется, телефонный звонок склоняет нас к импровизации", - пишет Le Figaro.

"(...) Людям, которые не любят отвечать на звонки, не нравится устный характер общения, для того, чтобы вступить в диалог, им нужна поддержка в виде физического присутствия другого человека", - сообщает психоаналитик. Без визуальной поддержки интерпретироваться будет только голос. Придется еще разбираться во всех его тонкостях. "Нам часто не хватает подсказок, молчание может иметь несколько значений, иллюстрировать смущение или скуку", - добавляет психосоциолог Доминик Пикар.

"(...) Тревожность порой превращается в досаду. Тот, кому звонят, усматривает в этом словно какой-то приказ, требование ответить, пока он или она заняты чем-то еще. "Звонок производит такой эффект, будто вы являетесь слугой из пьесы Фейдо", - отмечает социолог Катрин Лежаль. В то время, когда изобрели телефон, раньше всех сумели извлечь из него пользу буржуа, и отвечать на первый "дзинь!" входило в обязанность прислуги, как описывает психосоциолог Доминик Пикар. "Такое повторное фильтрование было способом удерживать свое высокое положение и осуществлять контроль, как бы говоря, "никто не вправе мне звонить, это я решаю, с кем мне разговаривать", - анализирует специалист.

"По мнению психоаналитика Эльзы Годар, при использовании в любовных отношениях этот довольно токсичный метод сродни некой манипуляции. "Некоторые люди временно перестают отвечать на звонки, чтобы сыграть на потребности общения, создать эффект ожидания у партнера или, наоборот, продвинуть эту порочную практику еще дальше и дойти до гостинга, то есть исчезнуть из эфира, чтобы обозначить свое безразличие", - резюмирует она.

"(...) Одновременно с этим отсутствие ответа на звонок позволяет сохранять свою манеру самовыражения и в определенном смысле сохранять свою свободу", - утверждает психоаналитик.

"С другой стороны, чтобы уберечь свои дружеские отношения и избежать недоразумений, Доминик Пикар рекомендует откровенность: "Мы объясняем причины, по которым звонок вызывает у нас дискомфорт, и просим наших друзей не обижаться, если мы не отвечаем сразу, или договариваемся о конкретном звонке в чрезвычайной ситуации".