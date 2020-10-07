"Убийство в Тиргартене": уголовный процесс ставит вопрос об ответственности России и позиции Германии

"Чуть больше года назад в Берлине был застрелен гражданин Грузии. Немецкие власти предполагают, что за убийством стоят "государственные органы" в Москве. Наряду с установлением истины начинающийся судебный процесс дает повод для пересмотра немецкой политики в отношении России", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Когда в среду в Высшем земельном суде Берлина начнется судебный процесс и обвиняемый Вадим К. займет место на скамье подсудимых, "там будет сидеть и Российская Федерация", отмечает журналист Кристоф Прантнер. "Как излагает генеральная прокуратура ФРГ в своем обвинительном заключении, 49-летний К. убил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по поручению "государственных органов центрального правительства Российской Федерации". (...) К тому же команда расследователей Bellingcat предала огласке связь К. со службами и компаниями, связанными с московским министерством обороны, и российской разведкой - вплоть до специального подразделения, которое, как предполагается, осуществило покушение на британско-российского двойного агента Сергея Скрипаля с применением нервно-паралитического яда "Новичок" весной 2018 года в Англии".

"Генеральная прокуратура ФРГ пишет, что К. принял "государственный заказ" на "ликвидацию" Зелимхана Хангошвили. Причиной этого распоряжения, по мнению прокуратуры, стало то, что гражданин Грузии чеченского происхождения был противником центральной российской власти, правительств автономных республик Чечни и Ингушетии, а также пророссийского правительства Грузии", - говорится в статье.

"Российская сторона решительно опровергает причастность к делу. Впрочем, в декабре 2019 года на саммите по Украине в Париже Владимир Путин назвал жертву преступления "жестким и кровавым человеком", который разыскивался в России в связи с различными терактами. Из-за скандала Берлин и Москва выслали дипломатов. Но затем в середине января федеральный канцлер Ангела Меркель снова отправилась в Кремль "любезничать", как писали тогда бульварные СМИ".

"Тогда Меркель и Путин вели себя дружелюбно и были очень расположены друг к другу. (...) Но политическая оттепель снова закончилась как минимум после дела Навального, получившего всемирную огласку. Так, глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (ХДС) недавно заявила в интервью NZZ, что "убийство в Тиргартене" обладает гораздо большим весом, чем дело Навального, потому что человек был убит на территории Германии предположительно государственными агентами. Другие разногласия были вызваны в последние месяцы американскими угрозами введений санкций против "Северного потока-2". Кроме того, Москва не проявила никакой кооперации в деле о кибератаках на бундестаг в 2015 году, которые, как предполагается, были осуществлены российскими хакерами", - указывает издание.

"Дипломаты в Берлине говорят между собой, что сейчас спустя 15 лет канцлер "стоит перед осколками излишне доверчивой немецкой политики в отношении России". Недавно на презентации исследования Мюнхенской конференции по безопасности прозвучало требование о том, что Германии следует наконец попрощаться с "самообманом" в своей внешней политике и перейти к более однозначной и последовательной политике в отношении России. В этом смысле процесс по "убийству в Тиргартене" в лучшем случае может прояснить не только совершение преступления, но и будущую позицию Германии по отношению к Москве", - заключает Neue Zürcher Zeitung.