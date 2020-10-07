Реттген требует немедленной остановки строительства "Северного потока-2"

"После предоставления ОЗХО результатов исследования по делу Навального политик из партии ХДС Норберт Реттген требует немедленной остановки строительства спорного газопровода "Северный поток-2". Одновременно Реттген предостерег ЕС от слишком слабой реакции в адрес России", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Противоречащее международному праву применение российского боевого отравляющего вещества "Новичок" в отношении критика Кремля Алексея Навального должно повлечь за собой "ощутимые последствия", заявил Реттген в разговоре с Der Spiegel. В этой связи председатель комитета бундестага по внешней политике потребовал незамедлительного введения санкций против России со стороны ЕС", - говорится в публикации.

"Реттген подчеркнул, что в случае, если Евросоюз не сможет в ближайшее время договориться о жесткой реакции, на кону будет стоять внешнеполитическая репутация ЕС. "Такой ущерб нанесет запланированное завершение "Северного потока-2", - заявил Реттген. Ранее он уже выступал за то, чтобы как минимум подвергнуть проект газопровода проверке", - напоминает издание.

"С требованиями ввести санкции против России в ближайшее время выступили и "зеленые". "За жесткими словами госпожи Меркель, сказанными пять недель назад, теперь должны последовать конкретные меры", - заявил в разговоре с Der Spiegel Омид Нурипур, занимающийся вопросами внешней политики. "Все остальное лишит Германию доверия", - считает Нурипур".

"Во вторник ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". Следы запрещенного химического вещества были обнаружены в крови и моче Навального, сообщила организация. Результаты исследования, проведенного по поручению ОЗХО референтными лабораториями, совпадают с результатами, которые ранее были получены специальными лабораториями в Германии, Швеции и Франции, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт".

"Таким образом, в очередной раз подтверждается не вызывающее сомнений доказательство того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", говорится в сообщении. "Правительство ФРГ вновь призывает Россию объяснить произошедшее".

"Согласно имеющимся данным, в настоящий момент правительство Германии изучает подробный отчет ОЗХО. Следующие шаги будут активно обсуждаться в ближайшие дни в исполнительном совете контролирующего ведомства и в кругу партнеров по ЕС", - передает Der Spiegel.