ОЗХО: Навальный был отравлен "Новичком"

"В крови и моче российского оппозиционера Навального были обнаружены токсичные химикаты, сообщает Организация по запрещению химического оружия. Это вызывает серьезные вопросы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Это сведения, на которые рассчитывало правительство ФРГ, - отмечают авторы статьи Даниэль Бресслер и Пауль-Антон Крюгер. - "Подтверждается", что в крови и моче российского оппозиционера Алексея Навального удалось обнаружить токсичные химикаты, подпадающие под запрет химического оружия, сообщила во вторник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Таким образом, расположенная в Гааге организация присоединилась к заключению правительства ФРГ: критик Кремля Навальный был отравлен химическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". И это, по мнению Германии, является вопросом мирового сообщества".

"Хорошо, что теперь в распоряжении всех государств будут иметься результаты анализов ОЗХО в письменном виде", - сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас".

"Свои выводы ОЗХО предоставит всем 193 странам-участникам, подчеркнул он. Это "важно, ведь речь идет не о вопросе двусторонних отношений Германии и России". По его словам, применение боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия касается "всего международного сообщества государств", - передает издание.

"Во вторник вечером на саммите ЕС-Украина в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что на саммите ЕС через полторы недели "на основе новой информации" будет обсуждаться европейская реакция. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что ему нужна более подробная информация от Германии. Однако он уверен, что Киев присоединится к санкциям", - говорится в статье.

"(...) Россия также является участником Конвенции по запрещению химического оружия. Поэтому отравление Навального боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия было бы не только преступлением, но и нарушением Россией взятых на себя обязательств", - отмечает издание.

"Впрочем, Россия уже начала сеять сомнения в данных ОЗХО. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров посетовал в понедельник, что, по заявлению ОЗХО, она передаст результаты своих исследований только Германии. Кроме того, по его словам, "непонятно, когда и кто брал анализы".

"В политическом смысле доклад ОЗХО щекотлив для России, так как, декларируя свое химическое оружие при присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия, Москва умолчала о своей программе по разработке "Новичка"; многие члены конвенции видят в этом нарушение соглашения", - передает Süddeutsche Zeitung.