7 октября 2020 г. Эллен Накашима и Шейн Харрис | The Washington Post Россия пытается разжигать социальную напряженность, а белый суперматизм - самая смертельная угроза для Соединенных Штатов, говорится в новом докладе Министерства внутренней безопасности США "Россия является страной, наиболее агрессивно пытающейся разжигать социальную и расовую напряженность в Соединенных Штатах, а белые суперматисты представляют "самую постоянную и смертельную угрозу" для страны, говорится в новом докладе Министерства внутренней безопасности США", - передает The Washington Post. "В своей первой в истории оценке внутренних угроз министерство описывает картину, которая в основном совпадает со взглядами аналитиков разведывательного сообщества из других агентств и внешних экспертов по национальной безопасности. Но хотя в основной части доклада четко говорится, что Россия является основной внешней угрозой для выборов 2020 года - эту оценку разделяет и разведывательное сообщество, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф в предисловии делает другой акцент, заявляя, что и Китай, и Россия, и Иран - все стремятся сорвать выборы", - говорится в статье. "Эта оценка возобновила критику по поводу того, что администрация Трампа пытается ложно уравнять попытки России и Китая повлиять на президентские выборы (...)", - отмечается в статье. Бывший исполняющий обязанности главы Управления разведки и анализа Министерства внутренней безопасности Брайан Мерфи, в своей жалобе в прошлом месяце обвинил Вулфа в том, что тот приказал ему преуменьшить значимость докладов разведки о вмешательстве России, чтобы не допустить того, чтобы "президент выглядел плохо", и в попытке изменить раздел черновика оценки о белом суперматизме, чтобы угроза казалась менее серьезной, - напоминает издание. - В своих показаниях в Сенате в прошлом месяце Вулф отрицал, что стремился политизировать разведывательные данные или преуменьшить угрозу (...)". "Хотя бывшие чиновники министерства заявили, что администрация подавляет обсуждения внутреннего терроризма и российского вмешательства в выборы, сотрудники министерства исправно производит оценки угроз, сообщили эти чиновники. В докладе, например, говорится, что белые суперматисты (...) с 2018 года совершили в Соединенных Штатах больше смертельных атак, чем любая другая террористическая угроза внутри страны". Это соответствует контртеррористической стратегии, обнародованной в сентябре 2019 года исполнявшим тогда обязанности секретаря Кевином Макалинаном, который заявил, что белый суперматизм является одним из самых мощных двигателей внутреннего терроризма". "В докладе попытки России повлиять на выборы рассматриваются как более широкие, а не просто как предпочтение одного политического кандидата другому. "Мы считаем, что главная цель Москвы - ослабить Соединенные Штаты посредством разногласий, расколов и отвлечения внимания в надежде, что Америка станет менее способной бросать вызов стратегическим целям России", - говорится в докладе, что согласуется с оценками разведывательного сообщества с 2016 года, согласно которым Россия хочет подорвать веру в демократию и бросить вызов мировому лидерству Соединенных Штатов и их союзников". "Однако расхождение между заявлением Вольфа в предисловии и основной частью доклада вызывает беспокойство, считают бывшие высокопоставленные чиновники. "Похоже, это сделано для того, чтобы успокоить президента на случай, если он увидит доклад", - отметила Элизабет Нойманн, бывший помощник секретаря министерства внутренней безопасности по борьбе с терроризмом и предотвращению угроз. "Вулф, например, пишет: "Хотя Россия представляет постоянную угрозу, пытаясь нанести ущерб нашей демократической и избирательной системе, ясно, что Китай и Иран также представляют угрозу в этой сфере". "Это правда, но это вводит в заблуждение. Создается впечатление, что Китай и Иран находятся на одном уровне с Россией, а основная часть документа ясно дает понять, что это не так", - подчеркивает Нойманн, покинувшая должность в апреле. "В докладе также не упоминается о том, к каким выводам пришли разведывательные агентства в частном порядке - что Кремль предпочитает, чтобы президент Трамп победил своего демократического соперника Джо Байдена на ноябрьских выборах", - заключает газета. Источник: The Washington Post