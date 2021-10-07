15 лет с убийства Анны Политковской: "Российское руководство знает заказчика"

15 лет назад была убита российская журналистка Анна Политковская, занимавшаяся расследованиями. Ее соратник Сергей Соколов из "Новой газеты" говорит в интервью новостной передаче Tagesschau немецкой телерадиокомпании ARD об умышленно затянутом расследовании преступления - и об опасностях, с которыми сталкиваются сегодня его коллеги.

Говоря о том, о каком человеке он вспоминает, когда думает об Анне Политковской, Соколов отметил: "О мастере своего дела, которая не могла оставаться в стороне и смотреть, как творится несправедливость. У нее было выраженное чувство порядочности и четкие представления о правде и справедливости".

"Статьи и фильм, которые мы уже опубликовали на эту тему, в целом затрагивают один вопрос: следователи так и не нашли людей, заказавших убийство Анны Политковской, и не собираются этого делать", - указал собеседник издания.

"Приговора суда в отношении ее убийц не было бы без настойчивости адвокатов, представляющих интересы ее детей и "Новой газеты". 15-летний срок давности истекает - а мы до сих пор не знаем имен заказчика, посредника и других вовлеченных лиц. Мы также не знаем, кто продолжает расследование. Мы глубоко убеждены, что политическое руководство нашей страны знает имя заказчика, но не считает политически целесообразным привлекать его к ответственности", - сказал Соколов.

Говоря о последствиях убийства для "Новой газеты", собеседник издания отметил: "Мы были вынуждены временно прекратить работу в Чечне, потому что там стало слишком опасно. Хотя мы смогли возобновить ее, это нанесло редакции еще одну рану - ведь с момента основания мы потеряли шесть наших сотрудников".

Комментируя то, что в Европе Анну Политковскую считают защитницей независимой журналистики в России, а в Европарламенте есть зал имени Политковской для пресс-конференций, Соколов указал: "Что касается пресс-зала имени Политковской, то, насколько я знаю, там еще не было проведено ни одной официальной пресс-конференции с представителями России - потому что они не хотят туда входить".

Рассуждая о положении российской журналистики сегодня, заместитель главного редактора "Новой газеты" сказал: "Убивают ли здесь кого-то - это еще вопрос: скорее их [журналистов] доводят запретами до самоубийства - все хорошо помнят трагическую смерть Ирины Славиной, журналистки из Нижнего Новгорода, которая в 2020 году подожгла себя перед зданием управления полиции своего города".

"В российской журналистике еще есть твердое ядро журналистов, которые профессионально занимается своей профессией, но не более того", - считает Соколов.

"Предпринимаются усилия, чтобы максимально маргинализировать независимую прессу и лишить ее возможности зарабатывать на жизнь своей работой. Фактически, причисляя журналистов, критикующих правительство или просто работающих независимо, к "иностранным агентам" и "экстремистам", им запрещают заниматься профессиональной деятельностью. Цензуры официально нет, но есть ее начальные стадии, которыми в лице Роскомнадзора занимается даже государственное ведомство. Перспективы журналистики в России мрачные", - констатировал собеседник издания.

"Способы оказания давления постоянно меняются. На нас подают заявления, чтобы и нас причислить к так называемым иностранным агентам или экстремистам. Нас штрафуют за каждый звук. Трижды предпринимались попытки классифицировать статьи как "фейковые новости" и запретить их без проверки. Поэтому сегодня давление просто исходит с другой стороны", - сказал Соколов.