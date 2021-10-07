Ученые нашли вероятную причину почти всех неврологических заболеваний

"Ученые считают, что нашли виновника почти всех неврологических заболеваний, и этот прорыв может дать надежду миллионам человек", - передает Daily Mail.

"Деменция, болезнь Паркинсона и многие другие заболевания головного мозга вызываются отмиранием ключевых клеток, называемых нейронами. Теперь исследователи обнаружили, что "решающую роль" в их смерти играют другие клетки мозга, называемые астроцитами, - говорится в статье. - Клетки в форме звезды обычно помогают избавиться от токсичных частиц, которые накапливаются в мозге естественным путем или после травмы головы и, как предполагается, должны подпитывать нейроны. Но лабораторные тесты на мышах показывают, что астроциты также выделяют токсичные жирные кислоты, чтобы убивать поврежденные нейроны, и это подтверждает подозрение, которое многие неврологи испытывали в течение многих лет".

"Наши результаты показывают, что токсичные жирные кислоты, вырабатываемые астроцитами, играют решающую роль в гибели клеток мозга", - указал ведущий исследователь, профессор Шейн Лидделоу из Нью-Йоркского университета. Он добавил, что результаты "представляют собой многообещающую новую цель для лечения и, возможно, даже предотвращения многих нейродегенеративных заболеваний".

"Деменция - одна из ведущих причин смерти в Великобритании и в развитых странах мира, в чем повинны современные привычки и увеличение продолжительности жизни. Ежегодно деменция убивает более 66 тыс. британцев - что эквивалентно одной смерти каждые 10 минут, - констатирует газета. - Неврологи спешат разрабатывать методы лечения деменции, но до сих пор не до конца понимают некоторые ключевые аспекты болезни, например, что в некоторых случаях вызывает болезнь. Известно, что астроциты, имеющие форму звезды, обеспечивают питание и здоровье нейронов мозга и регулируют кровоток. Но ученые Нью-Йоркского университета утверждают, что они также несут ответственность за уничтожение распадающихся нейронов".

"Выдвинув теорию о том, что в этом виноваты две жирные кислоты, исследователи Нью-Йоркского университета протестировали ее на мышах с травмами головного мозга. Они генетически модифицировали половину грызунов так, чтобы остановить у них производство длинноцепочечных насыщенных свободных жирных кислот и фосфатидилхолинов, и сравнили результаты с контрольной группой. У модифицированных мышей выжило 75% нейронов, в то время как у обычных мышей выжило только 10% нейронов", - говорится в статье.

"Полученные данные подтверждают широко распространенное мнение о том, что астроциты производят молекулу, убивающую нейроны, чтобы "очистить" поврежденные клетки. Но точный характер процесса удаления пока не был понят. Неясно, почему астроциты производят токсины, но профессор Лидделоу и его коллеги считают, что, возможно, они эволюционировали, чтобы уничтожить поврежденные нейроны, прежде чем они смогут нанести вред своим соседям".

"В своей статье в журнале Nature он предположил, что этот в обычной ситуации полезный процесс может становиться неуправляемым в случае таких болезней, как деменция. По его словам, их открытие может стать прорывом в будущих исследованиях по лечению заболеваний мозга. Профессор Лидделоу предупреждает, что метод, используемый на мышах, не готов к тому, чтобы его использовали на людях. Однако он добавил, что следующий пункт в плане исследователей - разработать способы применения этого лечения на людях", - заключает Daily Mail. (...)