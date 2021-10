7 октября 2021 г. Дэвид Шеппард, Нил Хьюм, Макс Седдон и Дерек Броуер | Financial Times Качели на газовых рынках после предложения России стабилизировать цены на энергоносители "На газовых рынках произошли резкие колебания в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко поднять инфляцию", - сообщает Financial Times. "Цены на природный газ в Великобритании и Европе резко выросли в начале дня и почти в 10 раз превысили уровень с начала года. Но несколько часов спустя они резко изменили курс, когда Путин намекнул, что поддерживаемый государством монопольный трубопроводный экспортер "Газпром" может увеличить поставки, чтобы помочь Европе избежать полномасштабного энергетического кризиса", - сообщается в статье. "Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите, - сказал Путин. - Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему (...)". По словам газовых трейдеров, одной из движущих сил роста цен является то, что Россия ограничивает свои европейские поставки газа уровнями, указанными в долгосрочных контрактах, и позволила объемам газа в хранилищах "Газпрома" на континенте опуститься до очень низкого уровня", - сообщается в публикации. (...) "Британские газовые контракты на ноябрьские поставки выросли почти на 40% после открытия торгов и достигли более 4 фунтов стерлингов, начав год на уровне ниже 50 пенсов. Но после вмешательства Путина день закончился падением на 9%, до 2,71 фунта стерлингов". "(...) Том Мацек-Мансер из консалтинговой компании ICIS отметил, что это был "самый нестабильный и непредсказуемый день, свидетелями которого когда-либо будут многие представители отрасли". Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила FT, что США "внимательно" наблюдают за ролью России в европейском газовом кризисе и пытаются найти способы помочь, включая оценку того, манипулирует ли "Газпром" рынком. "Не хотелось бы видеть, как энергию превращают в оружие", - подчеркнула она. Украина и другие восточноевропейские страны обвинили Россию в попытках использовать газовые поставки в качестве оружия. (...) Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может". Ангела Меркель, похоже, поддержала Москву (...). Россия может поставлять газ только на основе контрактных обязательств, указала канцлер Германии, вот почему мы должны задать вопрос: было ли заказано достаточно газа или высокая цена на данный момент может быть причиной того, что его не заказывали так много? "Рекордные цены на природный газ - один из симптомов глобальной битвы за обеспечение поставок топлива после того, как резко вырос спрос после пандемии. Цена на уголь, который используется для производства электроэнергии и для отопления, также превысила рекордный максимум, установленный в 2008 году", - отмечает газета. (...) В написании статьи приняла участие Мехрин Хан Источник: Financial Times